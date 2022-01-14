Birinciliği bırakmıyor!

HAFTA içi her gün canlı olarak ekrana gelen Esra Erol
'da birinciliği elden bırakmıyor. Önceki günkü bölümüyle Tüm Kişiler
'de en çok izlenen program olan yayına itiraflar damga vurdu!
ZİRVEYE OTURDU
Kantar Medya
tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,23 izlenme oranı ve yüzde 24,24 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.
İTİRAF DAMGA VURDU
Eşini ve çocuklarını bırakarak Hatice Hanım
'la birlikte olan Niyazi Bey
, Hatice Hanım'ın kızı Sevda'nın canlı yayında yaptığı itiraflarla herkesi şoke etti.