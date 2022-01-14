Hande Yener’in doğum gününe oğlu Çağın damga vurdu! 49 yaşına basan Hande Yener ile oğlu sosyal medyayı salladı

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere takılan İzzet Yıldızhan, Gülşen, Hande Yener ve Hadise'nin sahne kostümlerinin çok konuşulmasıyla ilgili yöneltilen soruya verdiği "Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz. Ve dikkat de etmeliyiz" yanıtıyla gündem olmuştu.