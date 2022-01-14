Hande Yener’in doğum gününe oğlu Çağın damga vurdu! 49 yaşına basan Hande Yener ile oğlu sosyal medyayı salladı

Son dönemde tercih ettiği iddialı sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Hande Yener, geçtiğimiz akşam Baltalimanı'ndaki bir mekanda 49. yaşını kutladı. Arkadaşları ve sevenleri, ünlü popçuya doğum gününde eşlik etti.
"GENÇLİĞİME DOYMUYORUM"
Basın mensuplarının sorularını doktoru ile yanıtlayan Yener, "İşte benim mimarım. Kendimi 20'li yaşlarda hissediyorum. Ameliyatsız güzelliğimi doktoruma borçluyum. Yani kısacası gençliğime doymuyorum diyelim" dedi.
Şarkıcı, kendisine övgüler yağdıran Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy'a da teşekkürlerini iletirken, "Bu özel sözler yeni yaşımdaki en büyük hediye oldu" ifadelerini kullandı.
SORULARI GEÇİŞTİRDİ
Yener, İzzet Yıldızhan'ın sahne kostümleriyle ilgili yaptığı yorumlar hatırlatılınca ise dans edip şarkı söyleyerek konu hakkındaki soruları geçiştirdi.
Ünlüler geçidinin yaşandığı partide şarkıcıyı başta yapımcısı Polat Yağcı ve Eşi Ahsen Yağcı olmak üzere; Aylin Coşkun, Berksan, oğlu Çağın Kulaçoğlu, sevgilisi Misha ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.
Hande Yener, bu defa sahne kostümlerinin aksine sade bir kırmızı elbise giymeyi tercih etti. 49 yaşına basan Hande Yener'in 30 yaşındaki oğlu Çağın ise geceye damga vurdu. Genç yaşta anne olan Hande Yener'in oğlu Çağın ile benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere takılan İzzet Yıldızhan, Gülşen, Hande Yener ve Hadise'nin sahne kostümlerinin çok konuşulmasıyla ilgili yöneltilen soruya verdiği "Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz. Ve dikkat de etmeliyiz" yanıtıyla gündem olmuştu.
Sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Hande Yener, türkücünün bu sözlerine sessiz kalmamıştı. Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, Yıldızhan'a "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" cevabını vermişti.
"YÜREĞİ VARSA İSMİMİ YAZACAK"
Yıldızhan ise sonrasında katıldığı '2. Sayfa' programında Yener'in bu sözlerine sert çıkmış, "Açıklamamda kimsenin adını vermedim. Hande Yener için söylemedim bunu. Eğer yüreği varsa paylaşımına ismimi yazacak. Hande Yener'in benim için yazdıklarını hakaret sayarım. Doğru bulmadığı bir konuda beni eleştirebilir ama ölçü olmalı" açıklamasını yapmıştı.