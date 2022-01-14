Kardeşlerim’in Kaan’ı Eren Ören: Olgun bir karakter canlandırmak istiyorum

YouTube'un sevilen kanallarından Bi' Başka'ya konuk olan Eren Ören, oyunculuğa başlama hikâyesini de anlattı. Endüstri mühendisliği okurken ilk 2 sene çok zorlandığını ifade eden Ören, 3. sınıfa geçtiğinde çocukluğundan beri hayalini kurduğu oyunculuk alanında eğitimler aldı. Ardından menajeriyle tanıştı ve ekranlarda boy göstermeye başladı.

Nasılsın? Neler yapıyorsun?

Yorucu gidiyor. Çok çalışıyoruz. Ama keyifli.

Kardeşlerim serüveni nasıl başladı? Kaan rolü nasıl geldi sana? Karakterin gidişatından memnun musun?

Auditionımızı çektik, yapıma gittik. Güzel insanlarla tanıştık, kaynaştık. Yapımcımızla yönetmenimizle iyi anlaştık. Bir anda kendimi dizide buldum. Çok da sevdim karakteri. İlk okuduğumda da karakteri bana çok yakın hissetmiştim. Şu an karakterin gidişatından da memnunum. Güzel tepkiler alıyorum. Biraz kötüye evrilme yolundayım ama belki düzelir :)

Kariyerinin başında bir oyuncu olarak, kötü bir karaktere hayat verme konusunda çekincelerin oldu mu? Tepki alıyor musun?

Kötü olmanın hiçbir sıkıntısını çekmedim şimdiye kadar. Sadece bana gelen mesajlarda biraz sıkıntılar var. "Niye böyle yapıyorsun?" deniyor :) Her zaman iyi birini oynayacağız diye bir kaide yok.