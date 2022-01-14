Kenan Doğulu ile Lahza’dan İş Sanat’a özel caz konseri

Cenk Erdoğan
ve Mehmet İkiz
'in ortak projesi Lahza, Kenan Doğulu
ile bir araya geliyor. 28 Ocak Cuma günü saat 20.30'da Maximum Uniq Hall
'da gerçekleşecek bu özel buluşmada; Lahza ve Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, pop ve cazı bir araya getiren bir performans sergileyecekler. 1993 yılında yayınlanan 'Yaparım Bilirsin' adlı ilk albümünden itibaren Kenan Doğulu, kariyeri boyunca birçok albüme ve projeye ismini yazdırarak pop müziğin en sevilen sanatçılarından biri oldu. 2016 yılında, söz ve müziği kendisine ait olan şarkıları caz düzenlemeleriyle yayınladığı 'İhtimaller' albümü caz severler tarafından da büyük beğeni topladı.
İLK KEZ AYNI SAHNEDELER
Lahza ile ilk kez sahnede buluşacak Kenan Doğulu, bu defa kendi şarkılarını Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz ile caz trio olarak yorumlayacak. Çağan Irmak
'ın Issız Adam filminin müziklerinde imzası bulunan Cenk Erdoğan, Yeşilçam Ödülleri'nde 2009 En İyi Film Müziği ödülünü kazandı. Sezen Aksu'nun son projesi 'Sezenli Yıllar'ın müzik direktörü olarak çalıştı, sayısız eser ve ödülle başarısını taçlandırdı. Los Angeles
ve Stockholm
'de müzik eğitimi alarak, İsveç Royal Müzik Akademisi
'nde eğitimini tamamlayan Mehmet İkiz ise bugüne kadar aralarında Trilok Gurtu, Dominique Di Piazza
, Bobby McFerrin, BBC Orchestra, Berlin Filarmoni Orkestrası, Barbara Hendricks gibi dünya çapında ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Konserin biletleri İş Kuleleri Salonu ve Maximum Uniq Hall ana gişelerinden ve tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilir.
POP VE CAZ BİR ARADA
MELODİK
yapının ağır bastığı, caz ve elektronik ögeler ile harmanlanan, doğaçlama temeline oturttukları müzikleriyle dikkat çeken Lahza, bu konserde kendi parçalarının yanı sıra Kenan Doğulu'nun unutulmaz şarkılarını da sanatçı ile birlikte yeniden yorumlayacaklar.