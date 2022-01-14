Muhteşem dönüş!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman
, üçüncü sezon bölümleriyle ekrana damga vurmaya devam ediyor. 78'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni fragmanı nefes kesti! Önümüzdeki çarşamba yayınlanacak olan bölümde Osman Bey ve alpleri, Vezir Alemşah'a esir düşerken, Moğol komutanı Geyhatu intikam için bölgeye dönüyor. Gündüz Bey
ise beyliğini sağlama almak istiyor.
TAHT TEHLİKEDE
Vezir Alemşah, Selçuklu tahtını ele geçirmek için Sultan Mesud'u ortadan kaldırmaya kalkar. Engel olmaya çalışan Osman Bey'i ise büyük bir sürpriz beklemektedir.