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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Muhteşem dönüş!

Muhteşem dönüş!

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, muhteşem bir bölümle çarşamba akşamı ekrana dönüyor. Çok konuşulacak sürpriz gelişmelerle dolu 78’inci bölümden ilk fragman büyük heyecana neden oldu. Yeni bölümde esir düşen Osman Bey, ölüm kalım savaşı verecek

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezon bölümleriyle ekrana damga vurmaya devam ediyor. 78'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni fragmanı nefes kesti! Önümüzdeki çarşamba yayınlanacak olan bölümde Osman Bey ve alpleri, Vezir Alemşah'a esir düşerken, Moğol komutanı Geyhatu intikam için bölgeye dönüyor. Gündüz Bey ise beyliğini sağlama almak istiyor.

TAHT TEHLİKEDE
Vezir Alemşah, Selçuklu tahtını ele geçirmek için Sultan Mesud'u ortadan kaldırmaya kalkar. Engel olmaya çalışan Osman Bey'i ise büyük bir sürpriz beklemektedir.
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Muhteşem dönüş!
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