Murat Övüç takipçisini savcılığa verdi!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç kendisine hakaret ve küfür eden bir takipçisi için savcılığa şikayette bulundu. Savcılık ise şikayete konu olan yorumun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı, rahatsız edici kaba ve nezaket dışı hitap tarzında oluğu gerekçesiyle dava açılmasına yer olmadığı yönünde karar verdi.



KARARA İTİRAZ ETTİ



Murat Övüç savcılığın kararına itirazda bulundu. Övüç kendisine hakaret eden şüpheli için kamu davası açılmasını talep ederek İstanbul Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Murat Övüç'ün avukatı aracılığı ile savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde kullanılan sözlerin siber zorbalığı girdiği belirttildi.