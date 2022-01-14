Şarkıcı Berksan da Fransız askısı modasına uydu! Berksan estetik operasyonunu sosyal medyadan paylaştı!

Seda Sayan, Hande Yener gibi ünlü isimlerin ardından şarkıcı Berksan da estetik yaptırdı. Fransız askısı uygulamasını tercih eden Berksan, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Hande Yener'den sonra yakın dostu ünlü sanatçı Berksan , kendisine yapılan ameliyatsız yüz germe operasyonunu Fransız askısı ile sosyal medyayı da ikiye böldü.
Şarkıcı Berksan, Fransız askısı yaptırdı | Video
"HOŞ GELDİN"
Geçtiğimiz günlerde aynı uygulamayı yaptıran Hande Yener yakın arkadaşının o anlarını paylaşıp " Z kuşağı kulübüne hoş geldin Berksan" yazdı.
Dünyaca ünlü erkek starların yaptırdığı Fransız askısı operasyonunu yüzüne uygulatan Berksan erkekler arasında estetik tartışması yarattı. Berksan'a destek verenlerin yanı sıra "Ne gerek vardı?" yorumlarında bulunanlar da oldu.
Cesur sahne kıyafetleriyle gündeme damga vuran Hande Yener, geçtiğimiz sene birçok ünlü ismin aksine estetik yaptırdığını gizlememiş ve yüzüne Fransız askısı yaptırdığını açıklamıştı.
Ünlü popçu, daha önce Seda Sayan'ın yaptığı gibi yüzüne yaptırdığı "Fransız askısı" işleminin videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Yener, bu anları anbean kayda aldırıp, Instagram hesabından takipçileri ile buluşturdu. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Gençliğe doymuyordu" diye yazdı.