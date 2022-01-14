Şarkıcı Berksan da Fransız askısı modasına uydu! Berksan estetik operasyonunu sosyal medyadan paylaştı!

Ünlü popçu, daha önce Seda Sayan'ın yaptığı gibi yüzüne yaptırdığı "Fransız askısı" işleminin videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Yener, bu anları anbean kayda aldırıp, Instagram hesabından takipçileri ile buluşturdu. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Gençliğe doymuyordu" diye yazdı.