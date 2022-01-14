Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı Öykü Gürman evleniyor! Güzel oyuncunun sevgilisi Fatih İçmeli’den Paris’te sürpriz teklif

"İNANÇSIZ İNSANIN MERHAMETLİ VE VİCDANLI OLABİLECEĞİNE ASLA İNANMIYORUM"

38 yaşındaki şarkıcı, merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağının altını çizerek, şöyle devam etti: "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi."