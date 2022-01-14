Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı Öykü Gürman evleniyor! Güzel oyuncunun sevgilisi Fatih İçmeli’den Paris’te sürpriz teklif

Öykü Gürman, konser vermek için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir sürprizle karşılaştı. Gürman, beş yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli'den evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin sürprizi karşısında şaşıran 39 yaşındaki sanatçı, Eyfel Kulesi'nin önünde kendisine tektaş uzatan İçmeli'ye "Evet!" yanıtını verdi.
"MUTLULUKTAN UÇARAK GECEYE KONDUK"
O anları sosyal medya hesabından da yayınlayan Öykü Gürman, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk. beklemediğim bir an... Yine her şey birdenbire en çok sevdiğim doğallıkta ve akışta aşka dönüştü. 'Evet!' dedim."
Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Gürman'a, tebrik mesajları yağdı.
İLK EVLİLİĞİNİ YAVUZ BİNGÖL İLE YAPMIŞTI
Öykü Gürman, ilk evliliğini 2015 yılında şarkıcı Yavuz Bingöl ile gerçekleştirmişti. Ancak çift, 2016'da yollarını ayırmıştı.
ÖYKÜ GÜRMAN ANLATIRKEN BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ
Öte yandan; Sen Anlat Karadeniz dizisindeki performansı ile gönüller fetheden oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman katıldığı programda olay yaratacak sözler söylemişti.
Başarılı şarkıcı Öykü Gürman İşin Aslı programının konuğu olmuştu. Samimi bir sohbet gerçekleştiren Öykü Gürman'ın babası ile ilgili itirafları ise programa damga vurmuştu.
Öykü Gürman babasının ateist olduğunu söylerken "Babanız tarafından sevildiniz mi?" sorusundan sonra gözleri doldu. Konuşurken boğazı düğümlenen Öykü Gürman sözleriyle sosyal medyada da gündem olmuştu.
Anne ve babasının birbirinden farklı olduğunu ifade eden Öykü Gürman, Aslı Şafak'ın "Yakınınızda inançlı olmayan biri var mı?" sorusuna "Babam ateistti" cevabını verirken, sonrasında söylediği sözlerle tartışma yaratmıştı.
"İNANÇSIZ İNSANIN MERHAMETLİ VE VİCDANLI OLABİLECEĞİNE ASLA İNANMIYORUM"
38 yaşındaki şarkıcı, merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağının altını çizerek, şöyle devam etti: "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi."
Aslı Şafak'ın "Babanız tarafından sevildiniz mi" sorusundan sonra gözleri doldu. Konuşurken boğazı düğümlenen Gürman, "Babam beni kendine göre sevdi. Duygusallığımı eleştirdi. Kimse bir insanın gözyaşının hesabını soramaz. Ayrılık burada başlar" diye konuşmuştu.