40 ülkeden 3 bin kişi Antalya’da buluştu

Türkiye'nin en büyük moda etkinliklerinden Dosso Dossi Fashion Show
, 40 ülkeden ziyaretçilerin katıldığı 'Fashion Party'ye ev sahipliği yaptı. Antalya
'da düzenlenen ve Rus şarkıcı Arsenium'un konseriyle başlayan gecede, Hikmet Eraslan görsel bir şölen eşliğinde sergilediği canlı DJ performansıyla konukları coşturdu. Geçtiğimiz etkinliklerde olduğu gibi Mr. Dosso Dossi Live Performance adıyla DJ setinin başına geçen Eraslan, bir saat boyunca konukları eğlendirdi. Işık ve lazer gösterilerinin yanı sıra onlarca dansçının eşlik ettiği gecede Eraslan büyük beğeni kazandı. Gecede, yöresel kaşık dansı da konuklardan tam not aldı. Rusya
, Azerbaycan
, Ukrayna
, Kazakistan ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkeden gelen konuklar dağıtılan bayraklarla birlikte dostluk mesajı verdi.