50’nci yaş günü sürprizi

ÜNLÜ aranjör Ozan Doğulu
'nun önceki gün gerçekleşen 50'nci yaş günü partisi renkli görüntülere sahne oldu. Partiye kızlarının yanı sıra sevgilisi Hera, kardeşi Kenan Doğulu
ve yakın dostları Ece Seçkin
, Umut Kurt
, Berk Suyabatmaz
, Aslı Bekiroğlu
-Önder Öztarhan çifti de katıldı. Misafirleri beklerken sevgilisi ile birlikte basının karşısına geçen ünlü aranjör, "Güzel ama buruk bir akşam, salgın hastalıktan dolayı birçok arkadaşım partiye katılamıyor. Onun dışında çok iyiyiz, sağlıklıyız" diye konuştu.
TESTSİZ GİRİŞ YOK
Partiyi düzenleyerek sevgilisine sürpriz yapmak istediğini söyleyen Hera, "Gelenlerin bu kata, partiye çıkabilmesi için koronavirüs testi yaptırması gerekiyor. Maalesef önlem almak zorundayız" dedi.