Estetik operasyonla Jeremy Meeks’e benzedi

ÜNLÜ
şarkıcı Hande Yener
'den sonra yakın dostu Berksan
da Fransız askısı yaptırdı. Berksan, ameliyatsız yüz germe operasyonunun yapılma anını da sosyal medya hesabında yayınladı. Dünyaca ünlü erkek starların yaptırdığı Fransız askısı operasyonunu Türkiye'de ilk yaptıran erkek olan Berksan'ın görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Badem göz, kaş kaldırma, çene ve boyun estetiği yapılan Berksan, "Fransız askısı ameliyatını eleştirenlere tüm erkeklere tavsiye ediyorum. Gerekiyorsa yaptırsınlar" diyerek ekledi: "Doktorum beni ameliyat ile ünlü model Jeremy Meeks
'e benzetti."