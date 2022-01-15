Haberler Günaydın Haberleri Estetik operasyonla Jeremy Meeks’e benzedi
Giriş Tarihi: 15.1.2022

Estetik operasyonla Jeremy Meeks’e benzedi

Estetik operasyonla Jeremy Meeks’e benzedi
ÜNLÜ şarkıcı Hande Yener'den sonra yakın dostu Berksan da Fransız askısı yaptırdı. Berksan, ameliyatsız yüz germe operasyonunun yapılma anını da sosyal medya hesabında yayınladı. Dünyaca ünlü erkek starların yaptırdığı Fransız askısı operasyonunu Türkiye'de ilk yaptıran erkek olan Berksan'ın görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Badem göz, kaş kaldırma, çene ve boyun estetiği yapılan Berksan, "Fransız askısı ameliyatını eleştirenlere tüm erkeklere tavsiye ediyorum. Gerekiyorsa yaptırsınlar" diyerek ekledi: "Doktorum beni ameliyat ile ünlü model Jeremy Meeks'e benzetti."
İŞ SANAT’A ÖZEL CAZ KONSERLERİ
İŞ SANAT’A ÖZEL CAZ KONSERLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Estetik operasyonla Jeremy Meeks’e benzedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA