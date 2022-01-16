Cüneyt Arkın’ın oğlu olmak sorumluluk istiyor

Sinan Özedincik
ile Sonat Bahar
'ın sunduğu, a Para'da ekrana gelen Biz Bize'de bu hafta da keyifli sohbetlere imza atıldı. Programın ilk bölümüne şarkıcı Atiye, oyuncu Murat Arkın
ve Kuruluş Osman dizisinin Gündüz Bey'i Emre Basalak
konuk oldu. İkinci bölümünde ise Kral Şakir'in çizeri Varol Yaşaroğlu
, güzellik sektöründen şarkıcılığa geçiş yapan Neslim Güngen ve müzisyen Cevher Aksoy ağırlandı.
MURAT ARKIN
Börü 2039'un ilk bölümü yayınlandı. Çok güzel dönüşler alıyoruz.
Sabah uyandığımda kedi miyavlaması varsa İstanbul
'da, çocuk sesi varsa Londra
'da olduğumu anlıyorum.
Asıl mesleğim yazılımcılık. 20 yıldır Londra'da yaşıyorum. Yazılımda sunumlar yaparken oyunculuktan edindiğim bilgileri kullanabiliyorum. Birbirini destekleyen faktörler var.
Bir süre sonra hayatta tekrara düşmeye başladığımı hissettim. O konforlu alanı terk etmek istedim. Oyunculuk teklifleri hep geliyordu ama bir türlü başlayamıyordum. Sonra Pis Yedili dizisiyle sektöre atıldım. Ardından Alper Çaplar ile tanışmamız, Panzehir filmi, Börü serisi, Dağ 2 filmi derken bugünlere geldik. Çok mutluyum. Eskiden bilgisayar başında sanal dünyadayken burada insan içine çıkıp gerektiğinde başka insanları canlandırmak çok keyifli.
İstanbul gibisi yok, Londra sürekli yağmurlu, burası cennet...
Kötü adamı oynarken, o adamın da bir hikâyesi olması lazım diye düşünüyorum. Çok kötü ve herkesi öldüren biri değil, yaptıklarının bir sebebi olsun.
Cüneyt Arkın
'ın oğlu olmak gurur verici bir duygu olmasının yanı sıra çok sorumluluk isteyen bir şey. Babam 400'ün üzerinde film çekmiş. Bu isnanda baskı yaratabilir ama ondan kurtulmak gerekiyor. Sete çıktığımda her şeyi unutuyorum.
Projelerle ilgili detay vermiyorum. Yorumlar hep olumlu.
Babam bir gün eski filmlerini izlemek istedi. Malkoçoğlu'nu izledik. Filmin sonlarına doğru atlı bir sahnede arkada hurda bir araba var, binlerce defa izlediğimiz bir sahne ama yeni fark ettik.
Küçükken oyuncu olmak istemezdim. Belki baskıdandır. Kameralarla büyüdük, işin zorluklarını gördük. Annem de istemezdi, 'Elinde bir mesleğin olsun, sonra yap' derdi.
ATİYE
ŞARKIYA KONSANTRE OLMAK İÇİN HİNDİSTAN'DA YAŞADIM
Annelik iyi gidiyor. Onun büyümesini izlemek muhteşem bir duygu. Müziği ve dansı çok seviyor, çok yaramaz. Müzisyenlerin girip çıktığı, sürekli müziğin olduğu bir evde büyüyor. Ama onu şartlamayacağım, kendi yolunu bulmasını isterim.
Pandemiden önce hazırladığım yeni albüm için geri çekilmiştim. Pandemi araya girince sanki yıllar boyu yokmuşum gibi algılanıyor.
Ses Seda Yok adlı besteyi ilk dinlediğimde çok etkilenmiştim. Çok eski bir eser; sözü bestesi anonim. Mistik bir tarafı var. Konsantre olabilmek için Hindistan'a gidip 3 ay orada kaldım. Türkiye'deki kayıtlar uzun sürdü. Dünya müziği albümü yapmak istediğim için orada gurularla vakit geçirip eğitim aldım. Dünyaca ünlü müzisyenlerle çalışma imkanım oldu. Uzun zamandır hayalimdi. Madem böyle bir şey yapıyoruz oranın havasını solumalıyız diye düşündüm. Orada kayıt yapalım istedim.
Elektroniğin ön planda olduğu şarkılar yaptım, çok ince detaylar var. Albüm füzyonpop, büyük prodüksiyon olduğu için tamamlaması zaman aldı.
Yakında klibim yayınlancak. Araya pandemi girince bekletmek zorunda kalmıştık. Çok güzel oldu.
Babam Hataylı, annem Hollandalı, ben Bremen doğumluyum. Ailemin büyük kısmı orada yaşıyor. Sürekli gidip geliyorum ve farkında olmadan bunun beni beslediğini düşünüyorum. Birçok ülke gezdim ama İstanbul'u ve Doğu'yu çok seviyorum.
Ailem müziği çok seviyor. Fakat bir tek ben müzisyen oldum. Babam darbuka çalmak istemiş fakat dedem izin vermemiş. Darbuka çok sevdiğim bir alettir.
Son dönemde sahne kostümleriyle ilgili tartışmalar var. Herkesin bir tarzı var, neyi ön plana çıkarmak istersen ona göre davranırsın. Ben dans ettiğim için rahat giyiniyorum ve şarkılarım sevilsin istiyorum.
EMRE BASALAK
SEYİRCİ BANA KIZGIN AMA DİZİ ÇOK İYİ GİDİYOR
Obada siyasetin içindeyim. Bazen kendinizi o görkemli dünyaya kaptırıyorsunuz. Oyuncu kendine alan ister. O yüzden platomuz bizi heyecanlandırmak için çok müsait.
Dizide Osman'la bu aralar gerginiz. Seyirci bana kızgın ama dizi çok güzel gidiyor, dünyadan da ilgi çok yüksek.
Eskişehir Şehir Tiyatroları'nda 5. Frank'ı sahneye koyduk ama ara vermek zorunda kaldık. Yeniden başlayacağız.
17 yaşından beri William Shakespeare'in Othello'sunda Iago'yu oynamayı çok isterim. 42 yaşındayım 50'den sonra oynayamam. Shakespeare hayranıyım. 500 yıldır var olan tiyatro tarihinin en güzel kötü rolü bence. Öyle bir kötüyü oynamak isterdim.
Uzun saça bakmak zormuş, çok sıkılıyorum. Dizi bitince kestireceğim.
Cüneyt Arkın'ın sete gelmesi muhteşem bir hava yaratıyordu. 1 yıl aynı seti paylaştık. Hiç karşılıklı sahnem olmadı ama o sete bir gün geliyordu biz 15 gün onu konuşuyorduk. Öyle büyük bir isim.
At çok hassas bir hayvan hemen küsüyor. Atım hastalandı, yanına gitmediğim için bana küsmüş. Yanına 2 poşet havuçla gittim yüzüme bakmadı.
2.5 senede bir çapraz bağ kopardım, menisküs yırtığı yaşadım, ameliyat oldum. Omzum çıktı, başparmağım kırıldı. Moğol kovalarken sol ayak bileğim kırıldı.
NESLİM GÜNGEN
ŞARKICILIĞI HOBİ AMAÇLI YAPIYORUM
13 yaşından beri güzellik kozmetik sektöründeyim. Türkiye genelinde 48 şubem var. Hobi olarak da şarkı çıkarmak istedim. Çok iddialı değilim.
Geçtiğimiz temmuzda Sinan Akçıl'la Mecburum Sana adlı şarkımı çıkardık. Şimdi de Seyyal Taner'in Şiirimin Dili'ni piyasaya sürdük. 90'ları Z kuşağına sevdirmeyi amaçlıyorum.
Sahneye çıkmak gibi bir hedefim yok. Sektörde kendi adıma rol model olduğumu düşünüyorum. Şarkı söylemek hobim. Eleştiriye çok açığım. Çıkmamış 3 şarkım daha var. İstediğim şeyi yapıyorum.
Gelecek Neslim diye bir projem var, 1000'e yakın kadına istihdam sağlıyorum. O kadınların kendilerini keşfetmelerini istiyorum.
CEVHER AKSOY
SELAMİ ŞAHİN'LE AYNI HAVAYI SOLUMAK ÇOK KIYMETLİ
90'ları çok sevenlerdenim.
10 yaşından beri müzikle ilgileniyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvarda okudum.
Ajda Pekkan'la 3 yıl vokal çalıştım. Selami Şahin'le de 3 yıldır çalışıyoruz. Kendisi büyük bir okul. Aynı havayı solumak bile çok kıymetli.
Yaza güzel bir şarkı yapacağım. Yeni jenerasyonda dans olmaz olmaz.
Son şarkım Kal Yanımda'yı geçen kasım ayında yazdım.
Kendi müziğimizi yapıp kültür mirasımızı dünyaya yansıtmak istiyorum. Kendi konserlerimde 90'lar da söylüyorum türkü ve sanat müziği de.
Oyunculuk eğitimim de var. Ekranda da olmak istiyorum.
VAROL YAŞAROĞLU
BANA HEP 'ÇİZER OLURSAN AÇ KALIRSIN' DERLERDİ
Üçüncü sinema filmi Karl Şakir Geri Dönüşüm'ü hazırlıyoruz. Kral Şakir'in en büyük başarısı kitaplar. Pandemide ilk baskı 200 bin adet basıldı.
Dizi olarak yayınlanan Kral Şakir iki boyutlu basit bir anlatım ama sinemada üç boyutlu modellemeler yapılıyor. Bu konuda iyiyiz. Her filmde tekniği geliştiriyoruz. Filmimiz rekor kırdı, Buz Devri'ni geçtik.
Sadece eğlence değil, Birleşmis Milletler Kalkınma Programı bizimle temasa geçti. 2022 takvimi çıkardık. 17 küresel amaç ve bunu her sayfada vurgulayan bir espri var.
İnşaat mühendisiyim ama çocukluğumdan beri çizgi film yapacağım derdim. Bana hep 'Çizer olursan aç kalırsın' derlerdi. Öyle olmadı. Metaverse'lerin konuşulduğu dönemde herkes bu alana yöneliyor.
Bana 'Çocukları bu alana nasıl yönlendirelim?' diye soruyorlar. Onlara anlatıyorum. Çok güzel şeyler çizip gönderiyorlar. Benim zamanımda ilgi azdı, şimdi herkes sanatçı.