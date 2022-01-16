Evlatlarım, yeğenlerim ve ailem olmasaydı her şeyi bırakıp giderdim

Alişan
'ı bundan tam 15 yıl önce henüz mesleğe yeni başlarken tanımıştım. Gazetecilerin hepsiyle arası iyi olan bir ünlü o. Her zaman içten, samimi, doğal. Ekranda ne görüyorsanız yanınızda da aynı kişi. Yıllar onu hiç değiştirmedi. Biz onun gözlerinin içi gülen, esprili, içten, neşesiyle etrafa enerji saçan haline çok alışkındık. Ancak biricik kardeşi Selçuk Tektaş
'ın vefat etmesiyle eski neşesi bir anda yok oldu. Alişan, çocukları ve yeğenleri için sahnelere, ekranlara geri döndü. Kardeşini kaybetmesinin ardından 6 ay geçti ve sonunda konuşacak gücü kendinde buldu. Ünlü şarkıcı, bazen tebessümle ama çoğu zaman ağlayarak yaşadıklarını anlattı.
Yaşadığınız acı kayıptan sonra işinize ne zaman geri dönebildiniz?
Tam 45 gün sonra işe döndüm. Selçuk hastanede yoğun bakımda yatarken günde 2 kere 10-15 kişiyle gidip dua ediyorduk. Kapıda bekleyip ona güzel enerji gitsin diye sohbet ediyorduk. (Ağlamaya başlıyor) 15'inci gün Buse'nin omzunda 'Eğer Selçuk'a bir şey olursa ben bir daha bu işi yapamam' demiştim. Nasıl şarkı söyleyeceğim, insanları nasıl eğlendireceğim diyordum. Kardeşim rahmetli olduktan sonra da aynı şeyleri düşündüm. 45 gün boyunca kendimle mücadele ettim. Selçuk benim sadece kardeşim değil aynı zamanda menajerimdi. Her işimde, her dakikamda yanımdaydı. Sahneye çıkıp onu görüp rahatlıyordum. Sahnede onu her göremeyişimde kahroluyorum. Yaşamayan bunları bilemez. Ateş düştüğü yeri yakar lafını başına geldiğinde anlıyorsun. Ölümün bu kadar yakın olduğunu anlayamamıştım.
BİR MESLEKTAŞIM BENİ ÜZDÜ
Sahnede şarkı söylerken ne hissediyorsunuz?
İlk konserime çıkarken sakinleştirici içtim. Tir tir titriyordum. Yapamayacağımı düşünüyordum. 'Kardeşin ölmüş bir ay sonra sahneye çıkıyorsun' diye düşünenler oldu. Ama bu benim mesleğim. Ne yapayım? Yapacağım başka iş yok ki. Bugüne kadar ufak bir iki ticaret yaptım ve başarısız oldum. Yaz boyu Selçuk'un aldığı 30-40 tane düğün ve konser vardı. Onları iptal etmiştim. Paralarını iade ettim. Ama bir sanatçı var, onunla yaşadığım olayı asla unutmayacağım.
Ne yaşadınız?
Bir sanatçı var, adını verip onu gündeme getirmek istemiyorum. Paraya hiç ihtiyacı olmayan, tanıdığım biri. Daha önce anlaştığım bir iş vardı ve sahneye çıkamayacağım için aldığım kaporaları iade edeceğimi söyledim. Organizatör başka bir şarkıcıyla anlaşmış. Kardeşimin vefatının 12'nci günüydü, bu şarkıcının menajeri kuzenimi arayıp 'Sanatçım parasını almadan sahneye çıkmıyor' dedi. Ben de kuzenimi arattırdım ve 'Para bende, çıksın pazartesi vereceğim' dedim. Zaten dünya başıma yıkılmış, gözüm hiçbir şey görmüyor. Ama ısrar etti ve ben parasını o haldeyken yolladım. O şekilde çıkıp konser verdi. Aylar sonra menajeri aradı, 'Bir daha beni gördüğü yerde selam vermesin' dedim. O da 'Sanatçının haberi yok, ben yaptım' diye cevap verdi. Ama sanatçının haberi olmadan menajerinin asla böyle bir şey yapamayacağını biliyorum. Selçuk'un ölümünden sonra herkes bana destek oldu. Bir tek bu olayı unutmuyorum.
KENDİME SÖZ VERDİM
O günlerde kimler arayıp size moral verdi?
Hayatımda bir kere bile sohbet etmediğim Ajda Pekkan aradı. Sibel Can hemen aradı. Hülya Avşar bütün hastane sürecinde destek oldu; karşılıklı ağlaştık. Demet (Akalın) zaten aileden biri, her gün görüştük. Çağla (Şıkel) da aynı şekilde. Tanımadığım bir sürü insan aradı, çok şaşırdım. Allah hepsinden razı olsun. O zaman kendime bir söz verdim. Bundan sonra kimseyle polemiğe girip küs kalmayacağım dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız, kardeşim entübe olduğu gün arayıp bana moral verdi, her türlü yardımı yapacağını söyledi. Sağlık Bakanımız aradı. Ayrıca bütün parti ve belediye başkanları, milletvekilleri de aradı.
Anneniz Suzan Hanım ile babanız Mehmet Bey kendilerini toparlayabildi mi?
Henüz iyi değiller. Ben kardeşimi, onlar evladını kaybetti. (Ağlıyor) Annem dışarı çıkamıyor, sadece mezarlığa ve bize geliyor. Babam ise her sabah mezarlığa gidip öğle ezanına kadar mezarlıkta duruyor. O şekilde rahatlıyor. Samimi bir şekilde söylüyorum; evli olmasaydım, çocuklarım ve yeğenlerim olmasaydı böyle bir kayıpta her şeyi bırakıp gitmiştim. Yapamazdım. Şu an sadece çalışmak zorunda olduğum ve Selçuk'un emanetlerine gözüm gibi bakmam gerektiği için ayakta duruyorum. Beni hayatta tutan çocuklarım ve yeğenlerim.
HER GÜN MEZARLIĞA GİDİYORUM
Selçuk Bey'in eşi ve kızlarının durumu nasıl?
Selçuk'la Merve'nin ilişkisi çok başkaydı. Birbirlerini o kadar çok sevdiler ki. Birbirleri olmadan hiçbir şey yapmıyorlardı. Acısı çok büyük. Hâlâ toparlanamadı. Kız çocukları için baba çok farklı. Allah bize yardım edecek, birlikte büyüyeceğiz.
Yeğenlerinize de baba oldunuz. Sorumluluklarınızın artması daha dik durmanızı sağladı mı?
Allah'tan istediğim tek şey inşallah onları okutup büyüdüklerini görecek kadar bana ömür verir. Para her zaman kazanılır. Yüküm daha ağır olmadı, biz zaten Selçuk'la birlikte çalışıp geçimimizi sağlıyorduk.
Siz nasıl hayata döndünüz?
Çalışmasaydım hiç toparlanamayacaktım. Her gün canlı yayınım bitince mutlaka kardeşimin mezarına uğrayıp öyle eve geçiyorum. Duamı ediyorum, olanları anlatıyorum. 'Merak etme, çocuklar, herkes iyi' diyorum. (Ağlıyor) Bazen kimseye anlatamadığım şeyleri gidip ona anlatıyorum.
Selçuk Bey'in Kovid sürecinde neler yaşandı?
Entübe olduğunda doktor 'Bize gelen en ağır hasta Selçuk' dedi. Başlarda hiçbir şeyi yoktu. Hani Çin'de hastalığın ilk çıktığı zamanlar insanların bayılırken görüntüleri yayınlanıyordu ya Selçuk da aynen öyle oldu. Buna Sitokin fırtınası deniliyor.
RÜYA OLSUN İSTİYORSUN
Tedavi sürecinde neler oldu?
Boğazını delip kardeşimin ciğerlerine oradan hava verdiler. Bir ay
boyunca işlem gördü ama suratı melek gibiydi. Bayramın ilk günü ilk defa
yanına girdim, sarıldım öptüm, bayramlaştık. Son vedamız o oldu. Eve
gelince doktoru 'Tekrar yüz üstü çevireceğiz' dedi. Kötü giden bir şeyler
olduğunu anladım. Kardeşimin eşine haber verdim. Hemen hastaneye
gittik. 3 saat sonra ölüm haberini aldık. İstiyorsun ki bunların hepsi rüya
olsun, sabah kalktığında her şey geçmiş olsun ama maalesef gerçek.
Şimdi kardeşinizden bahsedilirken ne hissediyorsunuz?
Merhum denmesi ciğerimi dağlıyor. Mezarına gittiğimizde
tanımadığım insanlar görüyorum. Bir kadın dua ediyordu.
Bu kadın zor günlerinde kardeşime ulaşmış. Selçuk ona ve ailesine yardım
etmiş, o da Selçuk'a dua okuyor. Kardeşimle gurur duyuyorum.
İLK KEZ PSİKOLOĞA GİTTİM
Psikolojik destek alıyor musunuz?
Psikoloğa gittim ve her şeyi anlattım, ağladım.
Bana 'Sen normal bir ağabeyin kardeşini kaybetmesinin
ardından yaşanabilecek doğal süreci yaşıyorsun.
Acını yaşa. İşine dönmen çok iyi. Eğer işine
dönmeseydin o zaman seni tedavi ederdim. Bir
daha sıkıntın olursa gel' dedi. Hayatımda ilk kez o
gün psikoloğa gittim.
Kardeşinizle olan fotoğraflarınıza bakıyor musunuz?
İlk 3-4 ay hiçbir şeye bakamadım ama artık
yavaş yavaş bakabiliyorum. Onu çok özledim.
Hem sesini çok dinliyorum, hem de videolarını
izliyorum. Önce kabullenemiyorsun sonra artık bir
daha geri gelmeyeceğini kabul ediyorsun. Herkese
yazılmış bir ömür var. Selçuk, o dönem sırası gelmediği
için aşısını olamamıştı. Şimdi 'Aşı olsaydı
acaba bir şey olmaz mıydı?' diyorlar. O zaman belki
de başka bir şey olacaktı bilmiyoruz ki.
BUSE'DEN ALLAH RAZI OLSUN
Bu süreçte en büyük desteği sanırım eşinizden gördünüz...
Allah razı olsun ondan. Buse'yle uzun bir birlikteliğimiz
olmadı, aşık olup ilişkimizin 7. ayında
evlendik. O kadar fazla şey yaşadık ki. Kaza geçirdik,
hastalıklar atlattık, kardeşimi kaybettik, onun
ailesinden kayıplar oldu. Hepsinde yan yanaydık.
Selçuk, Buse'yi kardeşi kadar çok seviyordu. Çocuklar
ona 'Teyze' diyorlar.
Şimdi ailenizle birbirinize nasıl tutundunuz?
O dönemde annemin yüzüne bakamıyordum.
Hâlâ göz göze gelemiyorum. 3 saniye birbirimize
bakınca direkt ağlamaya başlıyoruz. Kardeşimin
eşiyle de 6 aydır her gün telefonda saatlerce konuşuyoruz.
En güzel geçirdiğim vakit çocuklarım
ve yeğenlerimle geçirdiğim zaman. Haftada iki
kere hep birlikte yemek yiyoruz. Haftada bir iki
gün onları okuldan almaya gidiyorum. Kuzenler
birbirlerini çok seviyorlar. Özlüyorlar. Onların
arasındaki bu bağ beni çok mutlu
ediyor.
SIRAM GELDİĞİNDE TURKOVAC AŞISI OLACAĞIM
Yerli aşımız Turkovac çıktı. Siz yaptırmayı düşünüyor musunuz?
Selçuk'un hastalık
sürecinde Turkovac'ta
çalışan doktorların bazılarını
tanıdım. Onlarla çok şey
paylaştık. Türk bilim adamlarının
böyle bir başarı yakalaması çok önemli
Gurur duyuyorum. Bir aşının çıkması çok kolay
değil. 2 Sinovac, 2 Biontech oldum. Beşinci aşı için
sıram geldiğinde Turkovac olurum.
ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Sizi eski neşenize kavuşmuş olarak görecek miyiz?
Para, mevki, şan, şöhret hiçbirinin
önemi kalmıyor. Böyle durumlarda
anlıyorsun. Artık hiçbir şey eskisi gibi
olmayacak ama yine de kendimi toparlamak
için zorlayacağım.
Kardeşinizin adına iz bırakacak bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?
Selçuk adında bir vakıf kuruldu. Bir projemiz daha var. Birkaç
arkadaşımla birlikte memleketimiz Bingöl'e Selçuk adına bir şey
yapmayı planlıyoruz.
TARZIMIN DIŞINDA BİR GÖSTERİ YAPACAĞIM
Sezen Aksu'nun şarkısı 'Tükeneceğiz'i yeniden yorumladınız. Şarkıya ilgi nasıl?
Geçen sene Selçuk'la
birlikte bu şarkı için çalışmaya
başlamıştık. Sonra
durumlar böyle gelişince
rafa kalkmıştı. Eylülde
yeniden çalışmalara
başladım. Hatta şarkının
çıktığını mezarı başında
kardeşime de söyledim.
Kült olmuş bir Sezen Aksu
şarkısı. Üstesinden geldiğimi
düşünüyorum. Çok
güzel yorumlar alıyorum.
Tefo'yu projeye dahil etmek
Deniz Erdem'in fikriydi.
Gençler çok seviyor.
Araya onların sevdiği bir
rap şarkıcısını kattık. Şimdi
Bilal Sonses'ten yeni bir
şarkı aldık. Artık 45 günde
bir yeni şarkı yapacağız.
19 Mart'ta Bostancı'da
konserim var. Çok farklı
bir sürpriz olacak. Benim
tarzımda hiç yapılmamış
bir gösteri yapacağım.
Her döneme adapte olmayı nasıl başarıyorsunuz?
Döneme ayak uydurmazsan
başarılı olamazsın.
Benim zamanımda
star diye piyainsanların
yüzde 80'i artık yok. Döneme
göre kendini yenilemelisin.
Bazen TV iyi
gitti, bazen albümlerim
çok beğenildi. Bir şekilde
dengeledim, 26 senedir piyasadayım.
30'uncu yılıma
özel bir albüm yapmayı da
düşünüyorum.
EVDE İYİ POLİS BEN, KÖTÜ POLİS EŞİM
Baba olmak sizi değiştirdi mi?
Babalık en zor meslek.
Yeğenlerimden antrenmanlıyım
ama çocuklarını
sen yetiştiriyorsun.
Burak size, Eliz ise eşinize benziyor, değil mi?
Burak bana benziyor
ama huyları aynı annesi.
Eliz de tam tersi. Burak
3 yaşında ama sanki 10
yaşındaymış gibi hareket
ediyor. Evde iyi polis ben,
kötü polis Buse, disiplini o
sağlıyor. Geçen gün Burak
beni dinlemedi sert bakayım
dedim. 'Baba onu sen
yapamıyorsun annem daha
iyi yapıyor' deyip güldü.
Daha önce 3-4 çocuk istediğinizi söylemiştiniz. Aynı fikirde misiniz?
Şu an için hayır. İki
çocuğum, yeğenlerim
Eyşan'ım ve Ceylan'ım da
var. Buse, üçüncü çocuğu
çok istiyor ama onun için
de biraz zaman geçmesi
gerekiyor. Çocuk yetiştirmek
çok zor. Pandemi
sürecinde çocuklar 2 sene
evden çıkamadı. Burak, 3
ay önce kreşe başladı. İlk
defa Eliz, Eşyan ve Ceylan
dışındaki çocukları tanıdı.
İyi, ahlaklı evlatlar yetiştirmeye
çalışıyoruz. Bu
benim için para kazanmak,
kariyerli olmaktan çok daha
önemli.
Geçtiğimiz günlerde yaptığınız "Eşimin rol alacağı dizide öpüşmesini istemem" açıklamanız çok konuşuldu. Bu konuda ne söylemek ister misiniz?
Ben eşimin böyle bir
rolde oynamasını istemem
ama başkası isteyebilir.
Diğerleri beni ilgilendirmez
ki. Herkes demokrasi
yok diye yakınıyor ama
başkasının görüşüne karışıyorlar.
İsteyen istediğini
yapar. Kimse kimsenin
yaşamıyla ilgili ahkam
kesemez. Herkes kendi
yaşamından sorumlu. Bana
ters olan şeyi söyledim.
Başkası benimle aynı düşüncede
olmayabilir. Ben
herkese saygılıysam onlar
da bana saygı duymalı.
Neden boşanacağınıza dair haberler çıkıyor?
İnanın bilmiyorum. Hiç
böyle bir şey yaşamadık.
Ufak tefek tartışmalar
olur ama hiç böyle bir şey
konuşulmuyor. Magazin
sitesi adı altında bir site
kurup dikkat çekmek için
asparagas haber yapıyorlar.
Sonra başka yerlere
alınıyor o haberler, bir
bakıyorsun bir gazetede
manşet olmuşsun.
İZLEYİCİ DOĞALI DA YAPMACIK OLANI DA İYİ BİLİYOR
'Hayata Gülümse' projesiyle ekranlara geri döndünüz. Bu projeye nasıl karar verdiniz?
Programın ismi 'Hayata
Gülümse' ama ben pek
gülemiyorum. Programa
konuk olarak çoğu zaman
arkadaşlarımı çağırıyorum.
İnsanlar bizi izlerken
biraz türkü dinlesinler,
bir şeyler öğrensinler istiyorum.
Türkiye'yi dolaşıp
memleketimizin her köşesini
tanıtmaya çalışıyorum.
Mutfak bölümünde yemekler
yapıyorum. Önceleri
yaptığım sabah programlarının
aynısı ama partnerim
ve magazin yok.
Partnersiz program yapmak zor mu?
Bir partner olsun mu
diye düşünüldü ama ben
tek başıma çıkmak istedim.
Başta herkeste bir
tereddüt olmuştu ama
program başarılı oldu. Demet'le
program yaparken
korona olduğunda 15 gün
tek başıma sunmuştum,
alıştım. Bu kadar ilgi beklemiyordum,
reyting listesi
yüzümüzü güldürüyor.
Sunuculukta sizi başarılı kılan nedir?
Bugün 40'lı yaşlarda
olan herkes Aynalı Tahir'in
bir bölümünü mutlaka izlemiştir.
Sonrasındaki projeler
de güzeldi. Ekranda
insanlar doğallık istiyor.
Öyle isimler biliyorum
ki kamera açıldığı anda
başka, reklam arasına
girdiğinde bambaşka biri.
İzleyici doğalı da yapmacık
olanı da iyi biliyor.