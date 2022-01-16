Osmanlı giysileri dünya birincisi

Dünyanın önemli organizasyonlarından 'Miss Model Of The World
/ Dünya Mankenler Kraliçesi' yarışması pandemi nedeniyle Çin yerine Dubai'de yapıldı. Fenerbahçeli eski basketbolcu Melisa Dicle Gökhan
, tasarımcı Sabiha Alakuşu'nun 6 ayda hazırladığı Osmanlı İmparatorluğu
'nun ikinci padişahı Orhan Gazi'nin eşi olan Nilüfer Hatun'un kostümü ile podyumda Türkiye'yi temsil etti. Birbirinden renkli kostümlerin yarıştığı yarışmada Alakuş'un Osmanlı kostümü 50 ülkeyi geride bırakarak ''Milli Kostüm'' dalında dünya birinciliğini kazandı.