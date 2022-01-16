Sahnede şık olmak önemli

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar
ve başarılı müzik grubu Sakiler, geçtiğimiz akşam Maslak'taki bir mekanda sevenleriyle buluştu. Sakiler'in ardından sahneye çıkan Arar, konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti.
Son dönemde tartışma konusu olan sahne kıyafetleri özelinde "Siz sahne kıyafeti seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?" sorusunu, "Ben sahnede sadece şık olmaya özen gösteriyorum. Elbisenin rengi, aksesuvarı, ayakkabısı, saçı makyajı hepsini bir bütün olarak görüyorum. Sahnede güzel görünmek çok önemli" diyerek yanıtladı. "Yine bir oyunculuk teklifi gelse düşünür müsünüz?" sorusuna ise "Komedi filminde yer almayı isterim. Müzik, konserler hepsi harika ama ters köşe yaparak bir komedi filminde olmayı çok isterim" dedi.