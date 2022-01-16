Haberler Günaydın Haberleri Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Giriş Tarihi: 16.1.2022 14:33 Son Güncelleme: 16.1.2022 15:06

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!

Sezen Aksu’nun yeni şarkısı ’Şahane Bir Şey Yaşamak’ gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!

Türkiye’nin ‘Minik Serçe’ olarak tanıdığını ünlü sanatçı Sezen Aksu, bugün sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli şarkısıyla sosyal medyanın tepkisini çekti. Şarkıda yer alan, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’ sözlerine yorum yağdı. İşte ayrıntılar!

Türkiye'nin 'Minik Serçe' olarak tanıdığını ünlü sanatçı Sezen Aksu, bugün sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısıyla sosyal medyanın tepkisini çekti. Şarkıda yer alan, 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözlerine yorum yağdı. İşte ayrıntılar!

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyanın gündemine bugün damga vurdu. Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısıyla gündeme geldi.

SEZEN AKSU'NUN ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK' İSİMLİ ŞARKI SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Şarkı ilk olarak 2017 yılında YouTube'da yayınlandı. Şarkıdaki, "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri tepki çekti.

TWİTTER'DA İLK SIRALARDA YER ALDI

Adaptasyonu Sezen Aksu'ya ait olan şarkı sözleriyle alakalı birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Kısa sürede #sezenaksu etiketi Twitter'ın gündeminin tepesinde yer aldı.

İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane

ARKADAŞINA GÖNDER
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA