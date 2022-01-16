Sezen Aksu’nun yeni şarkısı ’Şahane Bir Şey Yaşamak’ gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!

Türkiye'nin 'Minik Serçe' olarak tanıdığını ünlü sanatçı Sezen Aksu, bugün sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısıyla sosyal medyanın tepkisini çekti. Şarkıda yer alan, 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözlerine yorum yağdı. İşte ayrıntılar!
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyanın gündemine bugün damga vurdu. Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısıyla gündeme geldi.
SEZEN AKSU'NUN ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK' İSİMLİ ŞARKI SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Şarkı ilk olarak 2017 yılında YouTube'da yayınlandı. Şarkıdaki, "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri tepki çekti.
TWİTTER'DA İLK SIRALARDA YER ALDI
Adaptasyonu Sezen Aksu'ya ait olan şarkı sözleriyle alakalı birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Kısa sürede #sezenaksu etiketi Twitter'ın gündeminin tepesinde yer aldı.
İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ
Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane