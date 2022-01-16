Sinan Akçıl ile ayrılık haberleri çıkan Burcu Kıratlı’dan ilk açıklama: Derdimiz de kavgamız da aşkımız da iki kişilik

Güzel oyuncu, "Evet şu an bir boşanma durumu var ama bekliyoruz. Araya giren üçüncü kişiler de oldu. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de kavgamız da aşkımız da iki kişilik. Birbirimize yaşattığımız ağır bir şey yok. Aldatma zaten yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu göreceğiz" diyerek mekandan ayrıldı.