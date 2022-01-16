Sinemalarda ‘İyi ki Varsın Eren’ pankartları açıldı

Trabzon
Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül
ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik
'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi, vizyona girdiği ilk günden itibaren sevgi seliyle karşılaştı.
Yediden yetmişe herkesin büyük bir coşkuyla karşıladığı filmi izleyenler, sinemalarda 'İyi ki Varsın Eren' pankartları açtılar. Özellikle gençler, film arasında ve finalinde hep bir ağızdan sloganlar atarak Eren'e olan sevgilerini sosyal medyada dile getirdiler.
Sinemanın usta ismi İsmail Hacıoğlu'nun Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik rolüyle müthiş bir performans sergilediği filmde, Trabzonlu genç oyuncu Rahman Beşel, Eren Bülbül'ü başarıyla canlandırdı.