Burcu Kıratlı derin dekolteli kırmızı elbisesi ile olay yarattı! Sinan Akçıl’a nispet mi yapıyor?

Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde, ikinci kez nikâh masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğrulamıştı. Konuyla ilgili konuşan Akçıl, "Evden ayrıldım ama çözmeye çalışıyoruz. Diğer iddiaların hepsi yalan, asılsız" demişti.
2018 yılında Burcu Kıratlı ile evlenen ve dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan Sinan Akçıl, Şubat 2021'de eski eşiyle ikinci kez nikâh masasına oturmuştu.
Ancak evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan çift hakkında yeniden ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atıldı. Burcu Kıratlı'nın, manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması da bu iddiaları güçlendirmişti.
Eşi Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanacakları söylenen ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, ayrılık haberleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşmuştu. Kıratlı, gazetecilerin, "Boşanacağınız haberleri doğru mu? Araya üçüncü şahıslar mı girdi? Yoksa bir ihanet mi var?" sorularına yanıt vermişti.
Güzel oyuncu, "Evet şu an bir boşanma durumu var ama bekliyoruz. Araya giren üçüncü kişiler de oldu. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de kavgamız da aşkımız da iki kişilik. Birbirimize yaşattığımız ağır bir şey yok. Aldatma zaten yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu göreceğiz" demişti.
Burcu Kıratlı son olarak, annesi Gül Erçetingöz'ün doğum günü için gittiği bir mekanda kırmızı elbisesiyle pozlar verdi.