Kaynaşma yemeği kanlı bitti!

ATV
dizisi 'Kardeşlerim', duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 35. bölüm etiketi #Kardeşlerim, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! Dizinin 35'inci bölümde olaylar şöyle gelişti: Emel'in kaza ile vurulmasından kendilerini sorumlu hisseden İlknur
ve Burhan
kardeşleri yalnız bırakmaz ve elleri kolları dolu olarak sürekli ziyarete gelirler. Aldıkları hediyelerin yanında bir de tüm aileyi evlerine kaynaşma yemeğine davet ederler. Yemekte Emir ve Özge de vardır. Ancak ilk andan itibaren Ömer ile Emir arasında soğuk rüzgarlar eser. Bir süre sonra Ömer, Emir'in üzerine saldırır. Onları ayırmaya çalışan Oğulcan
ise Emir'in düşüp kafasını taşa çarpmasına neden olur. Kanlar içinde yerde yatan Emir'in durumu herkesi şoka sokar. Okulda ise paintball gezisi düzenlenir. Oğulcan'ın hatası ile oyunu mavi takım kazanır. Suzan
ile Resul'ü kıskanan Ayla
iş yemeğini basar, boşanma evraklarını yırtar.