‘Kızımın kokusunu alamamak zordu’

TÜRK müziğinin güçlü sesi Merve Özbey
, geçtiğimiz akşam 'Tamamen Arabesk' konseptiyle Ayazağa
'da bir mekanda sahne aldı. Özbey, "Arabesk projeniz çok sevildi. Bu başarının sırrı nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sevenlerimiz eksik olmasın. Ben zaten ruhu arabesk olan bir kadınım. Bir gün prova yaparken, artık arabesk söylemek istediğimi dile getirdim. Bir peçeteye 'Tamamen Arabesk' yazmıştım. Hiçbirimiz bu kadar ses getireceğini bilmiyorduk. Konser biletlerinin hepsi satılıyor. Bazen, en fazla bir-iki masa boş kalıyor. Biz de onların yüzünü kara çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz." Geçtiğimiz günlerde Kovid-19'u atlatan Özbey, "Çift aşılı olmana rağmen çok zor atlattım. Her ihtimale karşı birkaç gün Elif'ten ayrı kaldım. Onun kokusunu alamamak çok kötü hissettirdi" dedi.