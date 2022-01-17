Manuş Baba tepkilerin odağında! Sahneye çıkmayan şarkıcının bahanesi binlerce kişiyi çileden çıkardı!

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Gündem olan olayda, Manuş Baba'ya tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü. İşte o tepkilerden bazıları...

AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin odağı olan Manuş Baba ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak neden sahneye çıkmadığını anlattı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda konser için gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen Manuş Baba, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizlerle kavuşmayı heyecan ve özlem ile beklediğimiz Sivas Yıldız Dağı konserimizi, teknik sözleşmemizin uygulanmaması ve bütün ısrarlarımıza rağmen sahnenin kar ve tipiye uygun kurulmamasından dolayı, sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek (yüksek voltaj, elektrik çarpması, yangın, sahne iskeletinin devrilme riski gibi...) adına ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık."