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Giriş Tarihi: 17.1.2022 14:25 Son Güncelleme: 17.1.2022 14:25

Melis İşiten'den anlamlı hareket! “Her şey çocuklar için” diyerek yola çıktı...

Melis İşiten’den anlamlı hareket! “Her şey çocuklar için” diyerek yola çıktı...

Ünlü Oyuncu Melis İşiten organizatörlüğünde İstanbul Beşiktaş’ta bu sene 2’ncisi yapılan bir rap gecesi düzenlendi. Düzenlenen gecenin tüm geliri Merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye’nin dört bir yanından çocuğun hayatına dokunan İyilik Melekleri Derneği’ne bağışlandı.

Organizasyonu üstlenen Melis işiten ve İyilik Melekleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilay Çeteci #duymangerek adlı organizasyonun bu sene 2'ncisini düzenlediklerini ve bu etkinliğin gelenekselleştiğini söyleyerek çocuklar için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Etkinlikte sevilen Rap sanatçıları EYPİO, SEFO, BEGE, AHİYAN, DENİZİN, GÖKTU, ARDA ÖZ, KERO, CLOWER ve UG. çocuklar için gönüllü olarak sahne aldı.

Bunun yanı sıra sürpriz sanatçı olarak sahneye çıkan ünlü youtuber Sergen Deveci de izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Aynı zamanda konsere, destek olmak adına çok sayıda ünlü ve sosyal medya fenomeni de katılım gösterdi.

Beklenenin üzerinde bir katılımla gerçekleşen etkinliğe ilgi oldukça büyüktü. "Duyman Gerek 2 Rap Gecesi" etkinliğine katılan rap severler müziğe ve eğlenceye doydu.

Unutulmaz Gecenin en özel yanı ise satılan her biletin bir çocuğun hayatına dokunacak olması.

"Her şey çocuklar için" denilerek yola çıkılan etkinliğin ilki ise 2019 yılında "Sesimi Duyman Gerek Rap Gecesi" adı altında yine Melis İşiten organizatörlüğünde 2000'e yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

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Melis İşiten'den anlamlı hareket! “Her şey çocuklar için” diyerek yola çıktı...
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