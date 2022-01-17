Melis İşiten’den anlamlı hareket! “Her şey çocuklar için” diyerek yola çıktı...

Organizasyonu üstlenen Melis işiten ve İyilik Melekleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilay Çeteci #duymangerek adlı organizasyonun bu sene 2'ncisini düzenlediklerini ve bu etkinliğin gelenekselleştiğini söyleyerek çocuklar için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.