Melis İşiten’den anlamlı hareket! “Her şey çocuklar için” diyerek yola çıktı...

Organizasyonu üstlenen Melis işiten ve İyilik Melekleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilay Çeteci #duymangerek adlı organizasyonun bu sene 2'ncisini düzenlediklerini ve bu etkinliğin gelenekselleştiğini söyleyerek çocuklar için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.
Bunun yanı sıra sürpriz sanatçı olarak sahneye çıkan ünlü youtuber Sergen Deveci de izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Aynı zamanda konsere, destek olmak adına çok sayıda ünlü ve sosyal medya fenomeni de katılım gösterdi.
Beklenenin üzerinde bir katılımla gerçekleşen etkinliğe ilgi oldukça büyüktü. "Duyman Gerek 2 Rap Gecesi" etkinliğine katılan rap severler müziğe ve eğlenceye doydu.
Unutulmaz Gecenin en özel yanı ise satılan her biletin bir çocuğun hayatına dokunacak olması.
"Her şey çocuklar için" denilerek yola çıkılan etkinliğin ilki ise 2019 yılında "Sesimi Duyman Gerek Rap Gecesi" adı altında yine Melis İşiten organizatörlüğünde 2000'e yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.