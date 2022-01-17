Sezen Aksu’ya suç duyurusu!

Nitekim şüphelinin Youtube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur. Bir bütün olarak dava konusu video incelendiğinde İslam dininin peygamberi ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı aşağılanmakta olduğu açıktır. Bu haliyle 'dini değerleri aşağılama' suçunun unsurlarını oluşturan ifadelerin, ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik" dedi.