Türk tiyatrosunun büyük değeri vefat etti

TÜRK tiyatrosuna yıllarca hizmet veren ve birçok öğrenci yetiştiren Prof. Bozkurt Kuruç, dün 86 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'de tiyatronun gelişmesine önemli katkıları olan eski Devlet Tiyatroları
Genel Müdürü Bozkurt Kuruç, yaşamını sürdürdüğü İzmir
'de gece saatlerinde vefat etti. Yeni neslin 'Kurtlar Vadisi Pusu
' dizisinden hatırladığı Kuruç, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanlığı görevini yürütüyordu. 100'den fazla oyunu yöneten usta sanatçının vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, vefat eden Kuruç için taziye mesajı yayımladı. Ersoy, mesajında, "Tiyatromuzun büyük değeri Prof. Bozkurt Kuruç'un vefat haberini üzüntüyle aldım. Oynadığı, yönettiği oyunlar, yetiştirdiği öğrenciler ve Türk tiyatrosuna yaptığı eşsiz katkılarla daima hatırlayacağımız Kuruç'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Devlet Tiyatroları Genel
Müdürü Mustafa Kurt
da Kuruç'un vefatı dolayısıyla Twitter'dan mesaj paylaştı.