Çocuklarla pazar eğlencesi

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen
, Ceyda Düvenci
, Özge Özder
, Dilşad Çelebi
ile ünlü şarkıcılar Işın Karaca
ve Merve Özbey
, hafta sonunu çocuklarıyla geçirdi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Anneler çocuklarıyla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Özge Özder kızı Luna'yla mutfağa girip, onun en sevdiği keki yaptı. Dilşad Çelebi, kat kat giydirip dışarı çıkarmaya hazırlandığı oğlu Uzay'la fotoğrafını paylaştı. Fahriye Evcen, oğlu Karan'la deniz kenarında vakit geçirdi. Ceyda Düvenci Kartalkaya'da oğlu Okan Ali ile kar keyfi yaptı. Şarkıcı Merve Özbey önümüzdeki ay bir yaşına basacak kızı Elif Özüm'ün dişlerini takipçilerine gösterdi. Işın Karaca İzmir'de güzel havanın tadını kızı Mia'yla çıkardı. Ailece pazar keyfi yapan bir diğer ünlü isim ise Buse Terim oldu.