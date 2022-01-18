Defne Samyeli’den eski eşi Eren Talu hakkında yıllar sonra gelen itiraf!

Kızı da kendisi gibi oyuncu olan Defne Samyeli, "Kızınız ile aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna ise "Evet birlikte oynamayı çok istiyoruz. Hatta bir ara teklif bile gelmişti ama olmadı. Aklımızda bir şeyler var. Belki yapabiliriz. Birlikte oynama fikri bizi hep heyecanlandırmıştır" cevabını verdi.