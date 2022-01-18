Destan’da büyük yüzleşme! Alpagu Han oğullarını esir alan Çolpan Hatun’a böyle taviz verdi!

ÇOLPAN HATUN'UN İSTEĞİ!

Çolpan Hatun'un bir isteği daha vardı! Çolpan Hatun "Oğullarının çocuğu olmaz! Soyunuz devam etmez! Sarayınızda küne bir Dağ kızı var, anası yedi çocuk doğurmuş, beşi oğlan! Adı Tutkun! Onu Kaya Tegin'e kuma alacaksınız, size oğul doğuracak kanımız karışacak" deyince Alpagu Han çok şaşırdı. Alpagu Han, bu öneriyi Balamir'e karşı kendisini desteklemesi karşılığında kabul etti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.