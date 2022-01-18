Dini değerlere hakaretten Sezen Aksu’ya suç duyurusu

Sezen Aksu
'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısındaki Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik 'cahil' sözleri tepki çekti. Aksu'nun 2017'de seslendirdiği şarkıdaki 'Binmişiz bir alamete/ Gidiyoruz kıyamete/ Selam söyleyin o cahil/ Havva ile Adem'e' sözleri infiale yol açtı. Avukat Mikail Yılmaz; dinin toplumdaki saygınlığını aşağıladığı gerekçesiyle Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Yılmaz, ifadesinde şunları söyledi: "Aksu'nun sözleri İslam dinine inananlarda haklı bir öfke uyandırmıştır.
Youtube
kanalında, Facebook
sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur. Bir bütün olarak dava konusu video incelendiğinde İslam dininin peygamberi ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı aşağılanmakta olduğu açıktır. Bu haliyle 'dini değerleri aşağılama' suçunun unsurlarını oluşturan ifadelerin, ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik." Şarkıdaki ifadelerin İslam'a saldırı niteliğinde olduğunu kaydeden Yılmaz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) uygulamalarında dinsel nefret söyleminin, ifade hürriyeti kapsamı dışında tutulduğunu belirtti.
VATANDAŞ DA ŞİKAYET ETTİ
ZONGULDAK
'TA yaşayan fotoğrafçı Ramazan Arıkan
da Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu. Arıkan, sanatçının 'Halkın dini değerleriyle oynamak, tahrik veya aşağılama' suçunu kapsayan 216/2. maddesi uyarınca yargılanmasını istedi. Diyanet-Sen Van Şube
Başkanı Nurullah Arvas
da şarkının sözlerine tepki gösterdi. Hz. Adem ve Hz. Havva'nın bütün kutsal dinlerin ortak değeri olduğuna vurgu yapan Arvas, "Hazreti Adem'e cahil demek kimsenin haddi değildir. Halkın dini değerlerini aşağılayan bu sözlerden dolayı genel merkezimiz tarafından gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi.