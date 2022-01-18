Hande Doğandemir aradığı aşkı buldu! Sevgilisi Onur Tuna’nın adını duyunca yüzünde güller açtı

Muhabirlerin "Onur Tuna ile aşkınız hayırlı olsun, sosyal medyada da Onur Bey'in fotoğrafının altına kalp emojisi koydunuz o da yanıt olarak kalp emojisi attı" yorumuna "Çok teşekkür ederim" demek ile yetindi. "Fotoğrafı kaldırdınız mı kılıfınızdan peki?" sorusuna Hande Doğandemir, "Hayır kaldırmadım, duruyor" diyerek gülümseyip aracına bindi.