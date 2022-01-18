Haberler Günaydın Haberleri Hande Doğandemir aradığı aşkı buldu! Sevgilisi Onur Tuna’nın adını duyunca yüzünde güller açtı
Giriş Tarihi: 18.1.2022 09:14 Son Güncelleme: 18.1.2022 09:14

Hande Doğandemir aradığı aşkı buldu! Sevgilisi Onur Tuna’nın adını duyunca yüzünde güller açtı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Hande Doğandemir aradığı aşkı buldu! Sevgilisi Onur Tuna’nın adını duyunca yüzünde güller açtı

Hande Doğandemir, önceki gece Kuruçeşme'de görüntülendi. Onur Tuna ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncunun, geçtiğimiz günlerde cep telefonunun kılıfına Onur Tuna ile fotoğrafını koyduğu görülmüştü. Hande Doğandemir, "Kılıfınızdan fotoğrafı çıkardınız mı?" sorusuna "Hayır, duruyor" yanıtını verdi.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir aradığı aşkı yakışıklı oyuncu Onur Tuna'da buldu. Meslektaşı Onur Tuna ile birlikte olduğu söylenen oyuncunun telefon kılıfındaki fotoğraf detay, aşk iddiaları güçlendirdi. Hande Doğandemir, geçtiğimiz gece kız arkadaşı ile birlikte Kuruçeşme'de görüntülendi.

Ünlü oyuncular Hande Doğandemir ve Onur Tuna'nın bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkili iddialara son noktayı koydu, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla dikkat çekti.

Peş peşe karavan pozlarını yayınlanan Hande Doğandemir'in, telefonunun arkasındaki fotoğrafta görünen kişinin Onur Tuna olduğu iddia edildi.

Son olarak yakışıklı oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına ünlü güzelin kalp emojisiyle yorum yapması dikkatleri üstüne çekti.

Çiçeği burnunda çiftlerden Tuna da sevgilisinin kalpli yorumuna yine kalp emojisiyle yanıt verdi. İkili, böylece aşklarını ilan etmiş oldu.

KIZ ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Hande Doğandemir, bir kız arkadaşıyla birlikte ocakbaşı çıkışı görüntülendi. Muhabirleri karşısında gören Doğandemir "Dizimiz çok iyi gidiyor, çok yoğun çalışıyoruz bu yüzden çok yorgunum daha sonra konuşalım olur mu?" dedi.

Muhabirlerin "Onur Tuna ile aşkınız hayırlı olsun, sosyal medyada da Onur Bey'in fotoğrafının altına kalp emojisi koydunuz o da yanıt olarak kalp emojisi attı" yorumuna "Çok teşekkür ederim" demek ile yetindi. "Fotoğrafı kaldırdınız mı kılıfınızdan peki?" sorusuna Hande Doğandemir, "Hayır kaldırmadım, duruyor" diyerek gülümseyip aracına bindi.

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Hande Doğandemir aradığı aşkı buldu! Sevgilisi Onur Tuna’nın adını duyunca yüzünde güller açtı
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