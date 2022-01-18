İbrahim Erkal’ın vasiyetinde Demet Akalın’dan son isteği bakın ne oldu! Demet Akalın gözyaşları içinde anlattı!

"Canısı", "De Get Yalan Dünya" ve "Çare Gelmez" gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Hastanede 29 gün yaşam mücadelesi veren İbrahim Erkal 11 Mayıs 2017'de hayata gözlerini yummuştu. İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden yıllar geçmesinin ardından vasiyetiyle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
ERKAL'IN VASİYETİNİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI
Söylemezsem Olmaz canlı yayın konuğu olan Demet Akalın'ın programın son dakikalarında yaptığı açıklama sonrası duygusal anlar yaşadı. Akalın, genç yaşta hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın vasiyetinde kendisinin okuması için şarkı bıraktığını söyledi.
"BEN ALTINDAN KALKAMAM"
Şarkıyı okumaya cesaret edemediğini belirten Akalın, "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk basında arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. Ben altından kalkamam dedim o kadar seviyorum..." dedi. Demet Akalın, açıklamasının devamında gözyaşlarını tutamadı.
NE OLMUŞTU?
İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetti ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Erkal, yoğun bakıma alındı.
Erkal'ın 9 Mayıs'ta beyin ölümünün gerçekleştiği, yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayatî fonksiyonlarının devam ettirildiği bildirildi.
Sevilen sanatçı, 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 50 yaşında hayatını kaybetti. 13 Mayıs 2017'de Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Erkal'ın ani gidişi hayranlarını acıya boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü.
"GÜÇLÜ DURMAK ZORUNDAYIM"
İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal sosyal medya hesabında duygusal bir yazı kaleme almıştı. Eşine seslenen Filiz Erkal, şunları söylemişti; "Sensizlik her geçen gün daha da zorlaşsa da güçlü durmak zorundayım. Biliyorum sen benim üzülmemi istemezsin çünkü..."
"Yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın.Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım gönül sızım... Mekanın cennet olsun. Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür."