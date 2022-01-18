İbrahim Erkal’ın vasiyetinde Demet Akalın’dan son isteği bakın ne oldu! Demet Akalın gözyaşları içinde anlattı!

"GÜÇLÜ DURMAK ZORUNDAYIM"

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal sosyal medya hesabında duygusal bir yazı kaleme almıştı. Eşine seslenen Filiz Erkal, şunları söylemişti; "Sensizlik her geçen gün daha da zorlaşsa da güçlü durmak zorundayım. Biliyorum sen benim üzülmemi istemezsin çünkü..."