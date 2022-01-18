Magazin gündemine bomba gibi düştü! Yasmin Erbil ünlü fenomenin eşi ile yasak aşk mı yaşıyor?

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil hakkındaki iddia herkesi şoke etti. Sosyal medya fenomeni Cansu Miasu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç farklı kadınla aldattığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını yaktığı anları paylaşan fenomen Cansu Miasu Özlevi "Neden olan kişiler , sizin 1 tane değil, 3 tane oldugunuzu öğrendim. İsminizi açıklamayacağım, korkmayın ama mahkemeye çağırılacaksınız. (Bitanesi de ünlü, o baya korkmuş olabilir, rezillik çünkü)" dedi.

'Söylemezsem Olmaz' programında söz konusu kadınlardan birinin Yasmin Erbil olduğu iddiası konuşuldu.