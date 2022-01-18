Oğuzhan Koç’un kaçış operasyonu duvara tosladı! Demet Özdemir sorularını duymamak için...

Mekanın valeleri de gazetecilerin görüntü almasını engellemek için otoparkın ışıklarını kapatıp girişe bir minibüs yanaştırdı. Ama minibüs duvara çarpıp hasar gördü. Koç, o sırada kaçmaya çalıştı ama yine de görüntülenmekten kurtulamadı.