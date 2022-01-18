Oğuzhan Koç’un kaçış operasyonu duvara tosladı! Demet Özdemir sorularını duymamak için...

Geçtiğimiz haftalarda Demet Özdemir ile yollarını ayıran şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki akşam Sarıyer'de görüntülendi. Mekanın kapısında basın mensuplarının olduğunu öğrenen Koç, filmleri aratmayacak bir kaçış planı yaptı.
Demet Özdemir'le biten ilişkisine dair soruları yanıtlamak istemeyen şarkıcı, aracını mekanın otopark kısmına yanaştırdı.
Mekanın valeleri de gazetecilerin görüntü almasını engellemek için otoparkın ışıklarını kapatıp girişe bir minibüs yanaştırdı. Ama minibüs duvara çarpıp hasar gördü. Koç, o sırada kaçmaya çalıştı ama yine de görüntülenmekten kurtulamadı.
NEDEN AYRILDILAR?
Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan ismin Demet Özdemir olduğu öne sürüldü. Güzel oyuncu aşk yaşadığı sevgilisini terk etmiş. Öte yandan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Koç da eski sevgilisinin bu hamlesinin ardından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı.
DEMET'TEN OĞUZHAN'A 'KAYBETTİĞİNE DÖN DE BİR BAK' POZU!
Demet Özdemir son olarak sosyal medya hesabından mini şortlu pozunu paylaştı. Beğeni yağan güzel oyuncuya takipçileri "Oğuzhan, kaybettiğine dön de bir bak" yorumlarında bulundu.