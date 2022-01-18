Şarkıcı Alişan’ın kardeşinin vefatında üstünü çizdiği kişi İzzet Yıldızhan çıktı! Konser parası derdine düştü!

"Sizlerin nezdinde herkese söylemek isterim ki böyle bir olaydan haberim yoktu. Bilgim olsa da böyle bir olayın yaşanmasına müsaade etmezdim. Alişan sosyal medyadan beni çıkaracağına keşke arayıp konuşsaydı. Konserlerimle alakalı bütün süreci kendimi bildim bileli menajerim yönetir, organizatör ve menajer ile ne bir para konuşurum ne de başka detayı konuşurum. Ben sadece sahneye çıkar sanatımı icra ederim. Alişan'ın kardeşinin vefatında şehir dışında olduğum için cenazeye yetişemedim, yalnızca arayarak baş sağlığı diledim ve acısını paylaştım. Akabinde böyle bir olayın bana mal edilmesi beni derinden üzdü."