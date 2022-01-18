Şarkıcı Alişan’ın kardeşinin vefatında üstünü çizdiği kişi İzzet Yıldızhan çıktı! Konser parası derdine düştü!

Koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, GÜNAYDIN'da Merve Yurtyapan'a verdiği röportajda yaşadığı zor günleri anlattı.
Kardeşini kaybettikten sonra tüm konserlerini iptal eden Alişan, aldığı kaporaları da iade edeceğini söyledi.
Bu süreçte konser için organizatörler başka bir sanatçıyla anlaştı. Kardeşinin vefatının henüz 12. günündeyken bu sanatçının menajerinin arayıp "Kaporayı bize vermezseniz sanatçı sahneye çıkmıyor" diye ısrar etmesine oldukça üzüldü.
O sanatçının İzzet Yıldızhan olduğu iddia edildi. Ortaya çıkan bu tartışmanın ardından İzzet Yıldızhan ile konuştum. Böyle bir olayın kendisine mal edilmesinden üzüntü duyduğunu belirten Yıldızhan, şöyle konuştu:
"Sizlerin nezdinde herkese söylemek isterim ki böyle bir olaydan haberim yoktu. Bilgim olsa da böyle bir olayın yaşanmasına müsaade etmezdim. Alişan sosyal medyadan beni çıkaracağına keşke arayıp konuşsaydı. Konserlerimle alakalı bütün süreci kendimi bildim bileli menajerim yönetir, organizatör ve menajer ile ne bir para konuşurum ne de başka detayı konuşurum. Ben sadece sahneye çıkar sanatımı icra ederim. Alişan'ın kardeşinin vefatında şehir dışında olduğum için cenazeye yetişemedim, yalnızca arayarak baş sağlığı diledim ve acısını paylaştım. Akabinde böyle bir olayın bana mal edilmesi beni derinden üzdü."