Şarkıcı Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Yanıt gecikmedi son noktayı koydu

Gülşen, sahne kıyafetleri ile adından söz ettirirken şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. 2016 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.
Gülşen ve eşinin evliliklerinde sorunlar yaşamaya başladığı ve boşanma kararı aldığı iddiaları magazin gündeminde deprem etkisi yarattı.
Seyhan Soylu'nun iddiasına göre; evliliklerinde kara bulutlar dolanmaya başlayan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, boşanma kararı aldı.
Ozan Çolakoğlu'nun boşanma kararı almalarının ardından evden ayrıldığı ve bir arkadaşının yanında kaldığı iddia edildi.
Bu kararı almasının sebebinin Gülşen'in kıyafetleri olduğu konuşulsa da Çolakoğlu daha önce eşinin kıyafetlerini beğendiğini açıklamıştı.
'BOŞANMA' İDDİALARINA SON NOKTA!
Boşanma kararı aldıkları söylenen ünlü çiftten, çıkan haberlere yanıt gecikmedi.
BOŞANACAKLAR MI?
Milliyet'in haberine göre ; Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, önceki gün stüdyoya girerken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ikili, boşanacakları iddialarına yanıt verdi.
'BOŞANMA YOK, HER ŞEY YOLUNDA'
Boşanma iddialarına da açıklık getiren ünlü ikili, "Boşanma yok, her şey yolunda ve çalışmaya devam ediyoruz. Haberi sizden duyduk. Hem sahne, hem stüdyo tarafında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Normal insanlar gibi ev hayatımız, çocuğumuz ve işimiz var" dedi.