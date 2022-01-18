Şarkıcı Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Yanıt gecikmedi son noktayı koydu

'BOŞANMA YOK, HER ŞEY YOLUNDA'

Boşanma iddialarına da açıklık getiren ünlü ikili, "Boşanma yok, her şey yolunda ve çalışmaya devam ediyoruz. Haberi sizden duyduk. Hem sahne, hem stüdyo tarafında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Normal insanlar gibi ev hayatımız, çocuğumuz ve işimiz var" dedi.