Son Dakika Haberler: Songül Karlı dolandırıldığını iddia etmişti! Songül Karlı’nın eski eşi Metin Yüncü’yle ilgili flaş gelişme!

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eski eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. 16 Aralık 2020'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılan Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuloğlu hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sezai Temuloğlu ve tarafların avukatı katılım sağladı. Duruşmada savunma yapan sanık Temuroğlu, "Metin Yüncü'yü arkadaş ortamında tanıdım. Avukat E. Ö.'nün ofisinde birkaç kez bir araya geldik. Kendisi Kartal Uğur Mumcu Mahallesinde 8-10 dönüm bir yer olduğunu, burayı satışa hazır vaziyete getirip bize satabileceğini söyledi. Satış rakamı gayrimenkulün satışa hazır hale getirildiğinde netleşecekti. Kendisine gerekli imar işlemleri için 170-180 bin para verdik. Bu olay 2008 yılında oldu. Verdiğimiz paraya karşılık herhangi bir belge almadık. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen gayrimenkul satışa hazır hale getirilemedi. Parayı geri istedik. Kendisini varlıklı biri zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı" ifadelerini kullandı.
"OLAYDAN SONRA METİN İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM"
Paranın karşılığı olarak teminat istediklerini söyleyen sanık, "Bunun üzerine kendisini tanımadığım Songül Karlı adına satış vekaletnamesini getirdi. Bu gayrimenkulü teminat olarak kullanabilirsiniz, daha sonra imar işleri çözüldüğünde teminatı kaldırırsınız dedi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Ancak vekaleti verilen gayrimenkul hisseliydi. Bankalarda kullanamadık. Bunun üzerine tefecilik yaptığını bildiğim Uğur isimli kişiye gayrimenkulün satışını verdim. Daha sonra kendisinden satış karşılığı 200 bin lira para aldım. Borcumuzu ödediğimizde tapuyu bize geri verecekti. Ancak Uğur'a olan borcumuzu ödeyemeyince, Uğur burayı 380 bin TL'ye sattı. 210 bin lira tefecinin parasını verdim, 170 bin lirayı da Metin Yüncü'ye verdim. Suçsuzum. Bu olaydan sonra metin ile hiç görüşmedim" şeklinde konuştu.
Sanık Temuroğlu'nun avukatı, sanığın üzerine atılı suçun uzlaşmaya tabii olduğu ve dosyanın bu nedenle uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerektiğini söyleyerek, sanığın yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.
KARLI BİR SONRAKİ CELDE KATILACAK
Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep etti. Songül Karlı'nın avukatı, davaya katılma taleplerinin olduğunu ve müşteki Songül Karlı'nın bir sonraki duruşma gelerek beyanda bulunacağını kaydetti. Sanık Metin Yüncü'nün rahatsız olduğu için duruşmaya gelemediğini söyleyen avukatı, bir sonraki celse gelerek savunma yapacağını belirtti. Müşteki Karlı ile sanık Yüncü'nün bir sonraki celse ifadelerinin alınmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.