ATV’nin yepyeni dizisi ’Yalnız Kurt’un yayın tarihi belli oldu! ’Yalnız Kurt’ 28 Ocak’ta ekranlara gelecek!

TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİNE IŞIK TUTACAK!

üçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkacak olan dizi; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

'Yalnız Kurt' dizisinin tanıtımı yayınlandı | Video