ATV’nin yepyeni dizisi ’Yalnız Kurt’un yayın tarihi belli oldu! ’Yalnız Kurt’ 28 Ocak’ta ekranlara gelecek!

ATV'nin yepyeni dizisi 'Yalnız Kurt', için nefesler adeta tutuldu. Yayınlanan ilk tanıtım filmi sonrası 'Yalnız Kurt', izleyicilerin büyük beğenisini kazanmayı başardı.
AKSİYON SAHNELERİ İZLEYİCİDE MERAK UYANDIRDI
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan 'Yalnız Kurt'un yeni tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı.
TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİNE IŞIK TUTACAK!
üçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkacak olan dizi; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
'Yalnız Kurt' dizisinin tanıtımı yayınlandı | Video
YAYIN TARİHİ NETLEŞTİ: İLK BÖLÜM 28 OCAK'TA!
Deneyimli kadrosu ve aksiyon dolu sahneleriyle ilgi çeken dizinin yayın tarihi de netleşti. Dizi, 28 Ocak'ta yayın hayatına 'merhaba' diyecek.
YAPIMCI OSMAN SINAV
Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.