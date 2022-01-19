İdamına karar verilen Osman Bey, Alplerine böyle seslendi: Biz şehit olsak da davamızın boynu bükülmeyecek!

"DAVAMIZIN BOYNU BÜKÜLMEYECEK"

İşkence ve ağır hakaretler nedeniyle bitap düşen alplerine seslenen Osman Bey "Yiğitlerim. Ben şahidim! Sübhan olan Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürüdünüz. Resulullah'ın davası için pusatlarınızı Zülfikar eyleyip kafirin boynuna indirdiniz! Cümle cihanı ''Allahuekber'' nidâlarıyla titretmek için peşimden çetin yollara düştünüz! Şimdi Yezid, Yezid'liğini yapacak! Bizim de nasibimizde peygamber efendimizin gözünün nuru olan Hüseyin efendimiz gibi şehit olmak varsa ne lütuftur! Şühedadan olacağız! Amma bilirim ki biz şehit olsak da davamızın boynu bükülmeyecek! Biz toprağa düşsek de İlâ-yi Kelimetullah sevdası evlatlarımızın gönlünde nazlı bir fidan gibi yeşerecek! Devrettiğimiz İslam sancağını yiğit evlatlarımız taşıyacak! Alplarım! Kayı'nın yiğit alpleri! Ben sizden razıyım. Rabbim de sizden razı olsun. Hakkım hepinize helaldir. Siz de hakkınızı helal edin!"

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