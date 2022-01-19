Bilecik Kalesi'nde alpleri ile birlikte tuzağa düşen ve alplerinin hayatını kurtarmak için teslim olmak zorunda kalan Osman Bey, zindana atıldı.
İŞKENCELERDEN GEÇİRİLDİLER
Kayı alpleri ve Osman Bey türlü işkencelerden geçirilirken, idamına karar verilmesine rağmen vakur duruşundan taviz vermeyen Osman Bey, alplerine sabır tavsiye etti.
İdamına karar verilen Osman Bey, Alplerine böyle seslendi: Biz şehit olsak da davamızın boynu bükülmeyecek! | Video
"DAVAMIZIN BOYNU BÜKÜLMEYECEK"
İşkence ve ağır hakaretler nedeniyle bitap düşen alplerine seslenen Osman Bey "Yiğitlerim. Ben şahidim! Sübhan olan Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürüdünüz. Resulullah'ın davası için pusatlarınızı Zülfikar eyleyip kafirin boynuna indirdiniz! Cümle cihanı ''Allahuekber'' nidâlarıyla titretmek için peşimden çetin yollara düştünüz! Şimdi Yezid, Yezid'liğini yapacak! Bizim de nasibimizde peygamber efendimizin gözünün nuru olan Hüseyin efendimiz gibi şehit olmak varsa ne lütuftur! Şühedadan olacağız! Amma bilirim ki biz şehit olsak da davamızın boynu bükülmeyecek! Biz toprağa düşsek de İlâ-yi Kelimetullah sevdası evlatlarımızın gönlünde nazlı bir fidan gibi yeşerecek! Devrettiğimiz İslam sancağını yiğit evlatlarımız taşıyacak! Alplarım! Kayı'nın yiğit alpleri! Ben sizden razıyım. Rabbim de sizden razı olsun. Hakkım hepinize helaldir. Siz de hakkınızı helal edin!"
İdamına karar verilen Osman Bey böyle kurtarıldı! | Video
"HELAL OLSUN"
Bu sözler üzerine hayli duygulanan Kayı alpleri hep bir ağızdan "Helal olsun" diyerek Bilecik zindanını inletti. Alplerinin bu korkusuz tavrı Osman Bey'i gururlandırdı.
SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 78'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.