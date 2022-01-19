Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’

Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısında Hz. Adem ve Havva için kullandığı cahil sözüne sanat dünyasının ünlü isimleri paylaşım yaparak tepki gösterdi.
UĞUR IŞILAK: "Cahilin öyle bir üslubu vardır ki, övse haklıyı küçültür; sövse haksızı yüceltir."
MURAT KEKİLLİ: "Bazıları Havva ile Adem'den geldiğini kabul etmeyebilir. İnsanın kendi anne ve babasına duyduğu derin saygı ve sevgi, atalarına ve ilk anne ile babasına da yansımalı."
4 VATANDAŞTAN SUÇ DUYURUSU
4 vatandaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak sosyal medyada günlerdir eleştirilen Sezen Aksu'dan şikayetçi oldu.
Vatandaşlar şikayet dilekçelerinde Aksu'nun dini değerleri aşağıladığını ve inananlara hakaret ettiğini savundu.