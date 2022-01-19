Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’

DURSUN ALİ ERZİNCANLI: "Selam olsun insanlığın babası Hz. Adem'e ve insanlığın annesi Hz. Havva'ya… Ahlaklı ve edepli hiçbir insan, anne ve babasına cahil dememiştir. İster hoca olsun ister sanatçı, Hz.Adem ile sorunu olan bilsin ki: Allah- ü Teâlâ'nın üstün kıldığını kimse alçaltamaz."