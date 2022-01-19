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Giriş Tarihi: 19.1.2022 07:11 Son Güncelleme: 19.1.2022 07:12

Ünlü şarkıcı Cem Belevi aldattığı sevgilisi İrem Derici’nin gönlünü bakın nasıl aldı! İhanetin bedeli ağır oldu

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Ünlü şarkıcı Cem Belevi aldattığı sevgilisi İrem Derici’nin gönlünü bakın nasıl aldı! İhanetin bedeli ağır oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yılbaşı gecesi magazin gündemini sarsacak bir itirafta bulunmuştu. Geçtiğimiz kasım ayında sevgilisi Cem Belevi tarafından aldatıldığı iddia edilen İrem Derici, söz konusu dedikoduyu isim vermeden doğrulamıştı. Derici, “Evet, 3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım anladım. Allah cezalarını verecek” demişti. Derici, Cem Belevi tarafından aldatılınca, sosyal medya hesaplarından şarkıcıyı takipten çıkmıştı. Cem Belevi, ihanet ettiği İrem Derici’ye geri döndü. Belevi, ayrı kaldıkları günleri temsilen 96 çiçek göndererek eski sevgilisinin gönlünü aldı

Cem Belevi, ihanet ettiği İrem Derici'ye geri döndü. Belevi, ayrı kaldıkları günleri temsilen 96 çiçek göndererek eski sevgilisinin gönlünü aldı.

İREM DÜNYA TATLISI

Pop müziğin iki genç ismi Cem Belevi ile İrem Derici arasında aylardır süren gerilim sona erdi. İkili, yeniden barıştı.

Belevi, önceki akşam katıldığı bir ödül töreninde Derici'ye 96 gül gönderdiği yönündeki iddialarla ilgili soruya, ''Evet böyle bir olayı yalanlamıyorum, barıştık. İrem dünya tatlısı biri, en güzel gülleri hak ediyor" yanıtını verdi.

FENA ALDATILDIM

İrem Derici, bir süre önce Belevi'nin ismini vermeden ihanete uğradığını şöyle anlatmıştı: "Çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar, zeki bir kadınım, anladım.

Üç-dört ay oluyor. Ama yıkılmadım. Güzel rol yapıyorum ve yeni hayatıma adapte olmaya çalışıyorum." Derici ve Belevi küstükleri dönemde birbirlerini sosyal medyadan da silmişti.

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Ünlü şarkıcı Cem Belevi aldattığı sevgilisi İrem Derici’nin gönlünü bakın nasıl aldı! İhanetin bedeli ağır oldu
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