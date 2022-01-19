‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz!’

UĞUR IŞILAK:
"Cahilin öyle bir üslubu vardır ki, övse haklıyı küçültür; sövse haksızı yüceltir."
MURAT KEKİLLİ
: "Bazıları Havva
ile Adem'den geldiğini kabul etmeyebilir.
İnsanın kendi anne ve babasına duyduğu derin saygı ve sevgi, atalarına ve ilk anne ile babasına da yansımalı."
DURSUN ALİ ERZİNCANLI:
"Selam olsun insanlığın babası Hz. Adem'e ve insanlığın annesi Hz. Havva'ya… Ahlaklı ve edepli hiçbir insan, anne ve babasına cahil dememiştir. İster hoca olsun ister sanatçı, Hz.Adem ile sorunu olan bilsin ki: Allah- ü Teâlâ'nın üstün kıldığını kimse alçaltamaz."
4 VATANDAŞTAN SUÇ DUYURUSU
4 vatandaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'na başvurarak sosyal medyada günlerdir eleştirilen Sezen Aksu
'dan şikayetçi oldu. Vatandaşlar şikayet dilekçelerinde Aksu'nun dini değerleri aşağıladığını ve inananlara hakaret ettiğini savundu. Vatandaşlardan biri ise Aksu'nun kullandığı ifadenin onur kırıcı ve zedeleyici olduğunu belirtti. Cahil sözünün ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinin vurgulandığı dilekçede, ünlü sanatçının dini değerleri alenen aşağılama suçundan yargılanması talep edildi.