Can Tanrıyar’a 6 milyon 232 bin dolarlık tazminat şoku!

İş insanı Halis Ezer, geçtiğimiz aylarda Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu Maksimum İletişim Teknolojisine ortak oldu. Taraflar arasındaki sözleşmeden bir ay sonra iddiaya göre Tanrıyar'a ihtarname gönderen Ezer, sözleşmeden döndüğünü bu nedenle şirkete yatırdığı paranın iadesini istedi. Tanrıyar ise sözleşmeden dönmesine neden olan unsurların oluşmadığını ileri sürerek, söz konusu ihtarnameye cevap vermedi ve parayı iade etmedi.