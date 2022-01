‘Malazgirt 1071’ filminin Romen Diyojen’i Caner Kurtaran set anısı ile güldürdü: Askerlerden biri “Allah Allaaah” diye bağırmaya başlayınca...

-Bugüne kadar sizi hep başarılı işlerde izledik. Sizce iyi oyuncu kadrosu bir işin yüzde kaçı?

Başarılı bir işin formülü bence çözülemez bizim işte. Çünkü organik bir iş olduğu için seyirci faktörü her şeyi bir anda değiştirebilir. Ama işin içine geçersek tabi ki başta senaryo ve hikaye. Oyuncu faktörü ise çok çok önemli, çünkü seyircinin izlediği hikaye ne anlatıyor ise ona inanması için oyuncuya inanması zorunlu. Oyuncu, seyirciyi o aşka, o düşmanlığa, oradaki hal ne ise ona inandırmalı. Seyirci, oyuncuya inanmazsa izlemeyi bırakabilir o işi… Her filmin, dizinin, her işin kimyası farklı ama kesin bir formülü yok. Severek yapmak lazım:)