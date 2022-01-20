‘Malazgirt 1071’ filminin Romen Diyojen’i Caner Kurtaran set anısı ile güldürdü: Askerlerden biri “Allah Allaaah” diye bağırmaya başlayınca...

-Öncelikle nasılsınız, her şey yolunda mı? Oldukça uzun süren pandemi dönemi sizin için nasıl geçti?

Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Her şey yolunda gidiyor.

Pandemi dönemi benim için tabi ki başta sıkıcı geçti, ama sağlık açısından bir zorunluluk olduğu için bir süre sonra alışmaya çalıştık. Ben bu süreci, bol bol kitap okuyarak, film-dizi seyrederek ve spor yaparak geçirdim. Ve online oyunculuk eğitimi verdim. Pandemi patlak verdiğinde 'Malazgirt 1071' filminin galası vardı ama malum sebepten iptal oldu, bu yıl vizyona girecek. Umarım yakın zamanda bu dertten tüm dünya kurtulur.