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Giriş Tarihi: 20.1.2022 06:55 Son Güncelleme: 20.1.2022 06:59

Yazar ve psikiyatr Cemal Dindar’ın psikolojisi bozuldu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Yazar ve psikiyatr Cemal Dindar’ın psikolojisi bozuldu

Yazar ve psikiyatr Cemal Dindar’ın başı, sevgilisinin eski kocasıyla derde girdi. Cemal Dindar, aldığı taciz mesajları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, uyuyamadığını, hastalarına yardımcı olmakta zorlandığını belirterek savcılığa başvurdu

Psikiyatr Cemal Dindar, sevgilisinin eski kocası tarafından tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dindar, kız arkadaşı Ceylan Ş.'nin eski eşi Aybars Ş. tarafından kendisine telefon aramaları ve tehdit mesajları geldiğini iddia ederek soluğu savcılıkta aldı.

TELEFONLA RAHATSIZ ETTİ
İkilinin arasında bir ilişki olduğunu öğrenen eski koca, Dindar'a "Senin korkacağın insan benim, panik yapma" sözleriyle mesajlar göndermeye başladı.

Mesajlarında çocuğundan uzaklaştırıldığını da öne süren Aybars Ş., yanıt alamayınca doktoru bu kez arayarak rahatsız etmeye başladı. Bu ısrarlar karşısında çaresiz kalan psikiyatr, "Huzurum ve uyku düzenim bozuldu.

Bu davranışları sebebiyle danışmanlarıma yardımcı olmakta zorlanıyorum" diyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise Aybars Ş. hakkında soruşturma başlattı.

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Yazar ve psikiyatr Cemal Dindar’ın psikolojisi bozuldu
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