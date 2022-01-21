’Yalnız Kurt’ geliyor! Atv’nin merakla beklenen dizisi ’Yalnız Kurt’un yayın tarihi belli oldu!

atv ekranlarında güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle gösterime girecek "Yalnız Kurt" Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

'Yalnız Kurt' dizisinin tanıtımı yayınlandı | Video