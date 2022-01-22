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Giriş Tarihi: 22.1.2022

Eşinin mail adresine bile gizlice girmiş

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Eşinin mail adresine bile gizlice girmiş

Boşanma sürecinde olduğu oyuncu eşi Meltem Kasap’ın haksız olduğunu ispatlamak isteyen yönetmen Kubilay Kasap, dedektifleri aratmayacak şekilde delil toplayıp mahkemeye sununca olay büyüdü!

Yönetmen Kubilay Kasap, oyuncu Meltem Kasap ile 2020'de boşanma kararı almıştı. Çekişmeli devam eden dava sürecinde Kasap, eşinin aracına dinleme cihazı yerleştirip ses kaydı elde etmişti. Aldatıldığını iddia eden yönetmen, eşinin mail adresine de izinsiz giriş yaparak ulaştığı konuşmaları ve ses kaydını mahkemeye delil olarak sundu.

'SUÇ KASTIM YOK' DEDİ
Yaşanan gelişmeler sonrasında Meltem Kasap, eşinin özel hayatını ihlal ettiğini öne sürerek savcılığa başvurdu. İfadesi alınan ünlü yönetmen, mesleği gereği ses kayıt cihazı kullandığını, bu cihazı müştekiyi dinlemek için özellikle yerleştirmediğini, eşinin mailine ise açık haldeyken göz gezdirip icra takibiyle alakalı konuşmalar görünce şüphelendiğini belirterek suç kastı olmadığını iddia etti. Ancak Kasap hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

SOMUT DELİL YOK
Savcılık, yönetmen hakkında somut delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine oyuncu tekrar savcılığa başvuruda bulundu. Boşanma davası açıldığı günden itibaren psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Kasap, iftiralar nedeniyle iş ve özel hayatında sıkıntı yaşadığını ileri sürdü.

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Eşinin mail adresine bile gizlice girmiş
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