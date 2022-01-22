‘Psikolojik şiddeti durum komedisiyle anlattım’

Genç oyuncu Özlem Maden
, son dönemde kendisinin çektiği parodilerle adından söz ettiriyor. İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümü mezunu olan ve ardından oyunculuk eğitimi alan Maden, daha sonra ekranlara adım attı. Oyunculuk kariyerinin başlangıcını 'Gonca Karanfil' dizisinde Gül karakteri ile yapan Maden, 2007'de Bez Bebek, ardından Aşk Bir Hayal, Umut Yolcuları, Aşkın Bedeli ve Karagül gibi dizilerde rol aldı.
'GÜZEL HAYALLERİM VAR'
Çevresinden gördüğü evlilik baskısından sıkılan oyuncu, tepkisini eğlenceli bir şekilde dile getirdi. Gelinlik giyen Maden, sokakta oturup yemek yerken "Niye evlenmiyorsun?" diye soranlara "Çünkü lahmacun yiyorum" diye esprili bir şekilde cevap verdi. Duruma dikkat çekmek için gelinliğiyle pilates yaptı. Maden, "Evliliğe asla karşı değilim, hatta bu konuda çok güzel hayallerim var. Ama henüz evlenmedik diye sorunlu ve eksik hissettirilişimize tepkiliyim" dedi.
Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Bize 'Sen ne zaman evleneceksin?' diye alakasız yerlerde soru soruyorlar. Biz de kendimizi yetersiz, başaramamış gibi hissedip yanlış kararlara sürükleniyor, mutsuzluk üzerine ilişkiler kuran bireyler haline geliyoruz."
Hayatın her alanında böyle durumlarla karşılaştığını ve çevresindeki birçok kişiden aynı tepkileri duyduğunu belirten Maden, "İşimde başarılı olmuşum, terfi almışım bunu kutlayacağına yine evlilik konusunu açıyorsun. Bu insan üzerinde nasıl bir psikolojik şiddete dönüyor farkında değiller. Gideyim halıyla kilimle mi evleneyim? Karşıma henüz yuva kurabileceğim biri çıkmadı. Bu kadın erkek demeden en büyük başarı gibi gözüküyor" diye konuştu.
DESTEK MESAJLARI ALIYORUM
Özlem Maden, içinde bulunduğu durumu anlattıktan sonra birçok insanın desteğini aldığını belirtip şunları söyledi: "Evlilik baskısı yüzünden görülen psikolojik şiddeti durum komedisiyle anlatmaya çalıştım. Bununla ilgili o kadar çok destek mesajı alıyorum ki. Herkes 'Bizim yaşadığımız durumu anlattın' diyor. Kim ne derse desin, evlilik kesinlikle dünyanın en güzel şeyi. Ama zorla evlendirilmek konusu insanları çıkmaza sürüklüyor. Bunun erkeği kadını da yok. Herkes bunu yaşıyor."