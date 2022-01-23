Tasarımlarını prensesler, Hollywood starları taşıyor... Begüm Kıroğlu: Osmanlı kültürü ile iç içe büyüdüm

BÖCEKLERİ KENDİME YAKIN BULUYORUM



Tasarımlarınızda böcek, kurbağa gibi hayvanlardan etkilendiğiniz görülüyor. Bu hayvanlara karşı sevginiz nereden geliyor?

Bir şeyin güzel ya da çirkin, iğrenç ya da pis olduğu bizim algımızla ilgili. Örneğin, böcek pis algılanan bir hayvan. Dışlanmış, çirkin görülmüş, başkalaştırılmış şeylerin içindeki güzelliği ortaya çıkarmayı seviyorum. Böcekler de çok güzeller, çok beğeniyorum. Hamam böceğini çok seviyorum mesela. Böcekleri elime alır incelerim. Böceklerin hayattaki duruşunu kendime benzetiyorum.

Ne açıdan?

Çok duygusal ve kırılgan bir insanım; çok kolay her şeyden etkilenebilirim ama bir yandan da tanıdığım en kuvvetli insanlardan da biriyim. Böcekler de öyle, bir hareketinizle ezebilirsiniz. Ama öbür tarafta atom bombasına bile dayanabilen bir hayvan ve hepimizden daha eski bir ırk. Dinozorlar gidiyor ama böcekler hâlâ burada...

Tasarımlarınızın manevi yönü de var mı? Enerji taşıdıklarına inanıyor musunuz?

Tabii ki. Kendi enerjimizi kendimiz yaratıyoruz; bir kişiye şans ya da şanssızlık getiren şeylerin kişinin inandığı şeyler olduğunu düşünüyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde iyi enerjiye hepimizin ihtiyacı var. Benim koruyucu hayvanlarım var; böceklerim, kablumbağalarım vs. İnanılmaz büyük koruyucu bir orduyla geziyorum. Bunun dışında en önemli şey enerji gücü olduğundan, kendimi korumak için negatif hiçbir şey düşünmüyorum. Hayatımda tabii ki negatif şeyler oluyor ama ben kendi düşüncemle bu negatif şeyin de pozitif bir yere varacağını düşünerek kendimi kötü enerjiden uzak tutuyorum.

Hayatınızda keşke bunu yaşamasaydım dediğiniz bir şey oldu mu?

Tabii ki, herkesin hayatında bir sürü kötü şey olmuştur, benim de oldu. Çok kötü bir şeye bile 'Keşke olmasaydı' demiyorum; olması, yaşanması gerekiyormuş ve ondan da bir şeyler öğrendim diye bakıyorum.