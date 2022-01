Türkiye’yi yurt dışında temsil etmekten çok mutluyum

Çok heyecanlı yeni bir işeimza attık. New York 'ta yaşayanmultidisipliner sanatçı Sinan Tuncay ile videoarthazırladık ve yeni koleksiyonumuz Protector Eyes (KoruyucuGözler) bu videoart ile birlikteçıktı. Hepimizin korunmayaihtiyacının olduğu bir dönemdeyiz.2023 planlarımız arasındayurt dışında mağaza açmakvar ve bu yıl başka bir sürpriziş birliğimiz de olacak.Aslında her şey çok tesadüfi başladı.Marka kurmak gibi bir hayalim ya da işplanım yoktu. Çin kültürü üzerine Çin'demaster yaptıktan sonra Shangay 'da büyükbir şirkette finans alanında işe girdim. Abiminevleneceği haberini alınca ona koldüğmesi hediye etmek istedim ve aradığımkol düğmesini bulamadım. Bütün hikayeaslında orada başladı ve kol düğmesi tasarlamayakarar verdim. O gün yola çıktığımkol düğmeleri, bugün markanın koleksiyonundayer alan tüm tasarımların DNA'sıoldu. Tek bir parça kol düğmesi markamınyola çıkışı oldu ve Kapalıçarşı civarında tanıştığım zanaatkarlar beni çoketkiledi.Zanaatkarların günlükyaşama rutinleri,yüzyıllardır ailelerindenöğrendikleri veaile olarak sürdürdükleribir zanaatlarınınolması beni çok etkiledi.Bugünün endüstriyelüretim dünyasınındışında, orada kalple bir üretimgerçekleşiyor.Markamı kurarken amacımglobal bir Türk markasıolmaktı; global pazarda da yeralmalıydım. 15 üründen oluşanerkek kapsül koleksiyonile yola çıktım. Tanıtımdabütün parçalar satılıncakadınlar için koleksiyonhazırlamaya başladım. Bukadarını hayal etmiyordum. Hersabah şükrediyorum.Biliyorsunuz ki aslında yeşil Osmanlı 'nınrengi ve Çin Kültürü'nde saklı şehirinduvarlarında olan bir renk. Markayıkurduğumda; içinde büyüdüğüm Türk kültürünüve bir süre yaşadığım Çin Kültürünüyansıtan bir renk olduğu için yeşili tercihettim.Kol düğmeleri bizim DNA'mız, markamızınalametifarikası. 4 yıl sadece kol düğmesiyaptım. İlk zamanlarda 200 parçalıkbir kol düğmesi koleksiyonu yapmıştım vebugün kadın koleksiyonundaki her parça o200 parçadan esinlenerek çıkıyor. Bu arada'Hiçbir zaman kadın koleksiyon yapmayacağız'diye çok iddialı cümlelerim vardı.Olmayan bir şeyi yapmak istiyordumve kadınların eksik bir mücevheri olduğunuhissetmiyordum. Ama bir gün bir davettekendime yaptığım yüzüğü taktım. Herkessipariş vermek istedi. 1-2 yıl direndim.Israrlar artınca denemeye karar verdim.Bir şeyin güzel ya da çirkin,iğrenç ya da pis olduğu bizimalgımızla ilgili. Örneğin, böcekpis algılanan bir hayvan.Dışlanmış, çirkin görülmüş,başkalaştırılmış şeylerin içindekigüzelliği ortaya çıkarmayıseviyorum. Böcekler de çokgüzeller, çok beğeniyorum.Hamam böceğini çok seviyorummesela. Böcekleri elimealır incelerim. Böceklerinhayattaki duruşunu kendimebenzetiyorum.Çok duygusal ve kırılganbir insanım; çok kolay herşeyden etkilenebilirim ama biryandan da tanıdığım en kuvvetliinsanlardan da biriyim.Böcekler de öyle, bir hareketinizleezebilirsiniz. Ama öbürtarafta atom bombasına biledayanabilen bir hayvan ve hepimizdendaha eski bir ırk. Dinozorlargidiyor ama böceklerhâlâ burada...Tabii ki. Kendi enerjimizikendimiz yaratıyoruz; birkişiye şans ya da şanssızlıkgetiren şeylerin kişinin inandığışeyler olduğunu düşünüyorum.Özellikle içindebulunduğumuz bu dönemde iyienerjiye hepimizin ihtiyacı var.Benim koruyucu hayvanlarımvar; böceklerim, kablumbağalarımvs. İnanılmaz büyükkoruyucu bir orduyla geziyorum.Bunun dışında en önemlişey enerji gücü olduğundan,kendimi korumak için negatifhiçbir şey düşünmüyorum.Hayatımda tabii ki negatifşeyler oluyor ama ben kendidüşüncemle bu negatif şeyinde pozitif bir yere varacağınıdüşünerek kendimi kötü enerjidenuzak tutuyorum.Tabii ki, herkesin hayatındabir sürü kötü şey olmuştur,benim de oldu. Çok kötü birşeye bile 'Keşke olmasaydı'demiyorum; olması, yaşanmasıgerekiyormuş ve ondanda bir şeyler öğrendim diyebakıyorum.Osmanlı ve Çin İmparatorluğu'ndaadeta bir masal dünyası, inanılmaz birkültür ve renk zenginliği var. Osmanlı'yabaktığınızda sadece bir hükümdarlıkgörmüyoruz; resim var, sanat var, haremkültürü var; farklı kültürlerin sofistikebirleşimi var. Çocukluğumdan beriOsmanlı kültürüyle, sanatla iç içe birailenin içinde olmak da benim böylebir kültürü benimsememe, gözestetiğimin gelişmesinefaydalı oldu.Çok mutluyum ki hem sanat olarak ilham alabileceğim hem de sanatçı olarak kendimi gösterme özgürlüğümün olduğu, kültürel dinamikleri yüksek bir ailede büyüdüm. Sanat eserleriyle, antika eşyalarla hep iç içeydik. Dayım Serdar Gülgün ve anneannem iyi koleksiyonerlerdir. Özellikle dayımın restore ettiği tarihi eser binalardaki mükemmelliyetten çok etkilendim. Hafta sonları antikaların satıldığı bit pazarlarına, müzayedelere giderdik.Ülkemle de Türklüğümle de markamla da çok gurur duyuyorum. Global bir platformda bir Türk markası olarak biliniyor olmak beni çok mutlu ediyor. Burası benim kalem. Her ne kadar dünyaya açılsak da ilk mağazamı ülkemde açtım. Globalde de ülkemde de güzel büyüdük. Sağlıklı ve küçük büyümek önceliğim; işimin bir endüstriye dönüşmemesi için çabalıyorum.