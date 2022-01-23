Sahnede romantik dans

Şarkıcı Ziynet Sali
, geçtiğimiz akşam İstanbul
'daki bir mekanda sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Sali, soruları yanıtladı. Şarkıcı, "Dışarıda kar var, ben de içeride güneş gibi alev alev olmak istedim. İçimizdeki enerjiyi sizlere yansıtmak istedik. Sahne dünyası, şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır" diye konuştu.
'Efkarım Var
' şarkısıyla 9 ay önce sevenleriyle buluşan Sali, "Yeni teklim bitmek üzere. Şubat ayında sizlerle olacak. Onun heyecanını yaşıyorum. Ayrıca sahne programlarım ve akustik çalışmalarım da var" sözleriyle yeni single müjdesini verdi. 'Ömrüm' şarkısında eşi Erkan Erzurumlu
ile dans eden Sali, salonda romantizm rüzgarları estirdi. Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan Sali, izleyenlere keyifli yaşattı.