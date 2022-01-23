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Giriş Tarihi: 23.1.2022

Sahnede romantik dans

Sahnede romantik dans

Şarkıcı Ziynet Sali, önceki akşam İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Yoğun kar yağışına rağmen kendisini dinlemeye gelen konuklara teşekkür eden Sali, “Dışarıda kar var, ama ben sahnede güneş gibi alev alev olmak istedim” dedi. Konseri sırasında Ömrüm adlı şarkısını seslendirirken eşi Erkan Erzurumlu’yla dans eden ünlü şarkıcı, romantik anlar yaşadı

Şarkıcı Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Sali, soruları yanıtladı. Şarkıcı, "Dışarıda kar var, ben de içeride güneş gibi alev alev olmak istedim. İçimizdeki enerjiyi sizlere yansıtmak istedik. Sahne dünyası, şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır" diye konuştu.



'Efkarım Var' şarkısıyla 9 ay önce sevenleriyle buluşan Sali, "Yeni teklim bitmek üzere. Şubat ayında sizlerle olacak. Onun heyecanını yaşıyorum. Ayrıca sahne programlarım ve akustik çalışmalarım da var" sözleriyle yeni single müjdesini verdi. 'Ömrüm' şarkısında eşi Erkan Erzurumlu ile dans eden Sali, salonda romantizm rüzgarları estirdi. Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan Sali, izleyenlere keyifli yaşattı.
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Sahnede romantik dans
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